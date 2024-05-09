В США уже назвали первого номера будущего драфта НХЛ. А кому достанутся лучшие россияне?

Накануне в Национальной хоккейной лиге прошло важное мероприятие, определяющее на годы вперёд развитие североамериканских клубов. В США состоялась драфт-лотерея, с помощью которой был определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке приняли участие 16 команд, не пробившиеся в розыгрыш Кубка Стэнли.

Правила лотереи часто менялись: сначала бороться за общий первый выбор могли только пять последних команд, худший клуб регулярки получал 30-процентный шанс. Потом правила с каждым годом менялись: преимущество последней команды урезали до 25%, а сейчас оно составляет лишь 18,5%. Пару раз при этой системе лотерею выигрывал клуб, который не получал первый общий пик: «Нью-Джерси Дэвилз» в 2011-м победил, имея лишь восьмую процентовку, но из-за старой системы поднялся только на максимально возможные четыре места, до четвёртой позиции.

В этом году сенсации не произошло – драфт-лотерею выиграл «Сан-Хосе Шаркс», который в минувшем регулярном чемпионате приложил для этого максимальные усилия, заняв последнее место. Вообще, драфт-лотерея-2024 получилась на удивление скучной. Видимо, руководителям НХЛ пора вновь пересматривать правила распределения процентовки, чтобы избежать целенаправленного танкинга сезона. Впервые с 2010 года команды расположились в порядке, полностью соответствующем финишу в регулярке. То есть команда с наибольшим шансом на первое место так и осталось первой, команда с наибольшим шансом на второе – осталась второй, и так далее по списку.

В результате «Сан-Хосе» получил право на первый пик впервые в своей истории. Ранее калифорнийцы, дебютировавшие в лиге в сезоне-1991/1992, никогда не выбирали первыми. Вторыми – трижды (Пэт Фаллун был выбран в 1991 году, Андрей Зюзин в 1996-м и Патрик Марло – в 1997-м). В XXI веке самым высоким выбором клуба стал четвёртый пик в прошлом году (Уилл Смит). Второе место занял прошлогодний победитель драфт-лотереи «Чикаго Блэкхоукс», топ-3 замкнул «Анахайм Дакс». Полные результаты лотереи представлены ниже по ссылке.

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Главным фаворитом драфта НХЛ – 2024 является 17-летний канадский форвард Маклин Селебрини. В нынешнем сезоне он набрал 64 (32+32) очка в 38 играх за Бостонский университет в NCAA и был признан самым ценным игроком в студенческом хоккее США. В январе Маклин принял участие в молодёжном чемпионате мира, который сложился для канадской сборной провальным образом. «Кленовые» вылетели на стадии четвертьфинала, а их самый раскрученный проспект завершил турнир с 8 (4+4) очками в пяти матчах.

Спустя несколько месяцев Селебрини постигла ещё одна неудача. Маклин отказался от выступления за юниорскую сборную Канады ради перспективы сыграть на взрослом чемпионате мира. Селебрини до последнего находился в расширенном списке «кленовых» и уже даже совершил вместе с национальной командой перелёт в Европу, но за несколько дней до начала мирового форума Маклина отцепили от заявки наряду с 19-летним Адамом Фантилли. Тренерский штаб сборной Канады сделал ставку на опыт и доверился вылетевшим из плей-офф форвардам «Тампа-Бэй Лайтнинг» Нику Полу и Брэндону Хагелю. Мечта же 17-летнего Селебрини сыграть за взрослую сборную Канады теперь, скорее всего, исполнится только через год.

Пока же Маклин уже может планомерно готовиться к примерке свитера «Шаркс» на церемонии драфта НХЛ. 62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе. До проведения торжественного мероприятия остаётся ещё полтора месяца, но в американском клубе не видят повода ходить вокруг да около.

Сразу после своей победы в лотерее генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир подтвердил, что клуб выберет канадского нападающего под первым номером: «Это важный момент для организации и болельщиков — получить возможность задрафтовать кого-то вроде Маклина. Я думаю, что он сможет играть в Национальной хоккейной лиге сразу после ярмарки талантов».

Дальше интереснее. По многочисленным прикидкам экспертов и разнообразным скаутским рейтингам, с вероятностью в 95% под вторым номером на драфте в «Чикаго» уйдёт российский талант Иван Демидов. Нападающий системы СКА плотно занимает второе место во всех скаутских отчётах, получая очень хорошую прессу.

Иван Демидов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Демидов невозмутимо разрывал МХЛ. Не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. Его результаты уже стали золотым стандартом для получения права на драфт в лиге, а сезон ещё не окончен», — говорилось в статье Sportsnet, которая была опубликована ещё в момент проведения финала МХЛ.

С тех пор сезон в Молодёжной хоккейной лиге уже успели завершить – «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, а Демидов был признан самым ценным игроком плей-офф. Форвард во второй год подряд получил главную личную награду МХЛ. В прошедшем сезоне Демидов сыграл в регулярном чемпионате 30 матчей, в которых набрал 60 очков — забросил 23 шайбы и отдал 37 результативных передач. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков.

Действующий контракт Ивана со СКА рассчитан ещё на один сезон, но, по некоторой информации, Демидов надеется досрочно покинуть армейскую систему, выбрав вариант с продолжением карьеры за океаном. Там он почти наверняка в обозримом будущем станет одноклубником первого номера драфта НХЛ – 2023 Коннора Бедарда.

В последний раз двое россиян уходило в топ-3 драфта НХЛ 20 лет назад. В 2004 году Александр Овечкин и Евгений Малкин оккупировали две верхние строчки, на два десятилетия вперёд образовав ключевое российское противостояние за океаном. Сейчас чуть в упрощённом виде повторить их успех могли Демидов и Антон Силаев из «Торпедо». Долгое время в первой половине хоккейного сезона защитнику «Торпедо» прочили третий пик, но в последние пару месяцев позиции Антона чуть ослабли.

Антон Силаев Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Сейчас ему прочат место в районе пятой-шестой позиции, но даже в таком случае это будет самый успешный драфт для России за последние 20 лет по плотности занимаемых топ-позиций. В 2018 году Андрей Свечников был выбран под вторым номером, Виталий Кравцов – под девятым. В прошлом году Дмитрий Симашев ушёл шестым, Матвей Мичков – седьмым. Двух же россиян в топ-6 не было с того самого 2004 года.

Третьим же в «Анахайм» с высокой степенью вероятности отправится защитник Артём Левшунов, и это будет лучший результат в истории белорусского хоккея по двум показателям. Артём станет первым белорусом, выбранным в топ-3, и также самым высозадрафтованным защитником. 18-летний Левшунов превзойдёт показатель Руслана Салея. Что интересно, 28 лет назад Руслана под девятым номером задрафтовал как раз-таки «Анахайм». Круг истории в этом случае замкнётся. Грустно осознавать, что сам Салей столь символический момент для хоккея Беларуси уже не увидит.

Что касается Силаева, то четвёртым выбирает «Коламбус Блю Джекетс», пятым «Монреаль Канадиенс», а шестой – перебазированная из Аризоны «Юта». Так что Антон имеет все шансы войти в историю НХЛ как первый игрок, выбранный «Ютой» на драфте североамериканской лиги. К тому же в прошлом году «Аризона» так охотно драфтовала россиян в первом раунде драфта НХЛ, а ведь информации об отставке руководства «Койотс» после переезда в Юту пока не последовало. И есть все основания полагать, что делать выбор на предстоящем драфте будут те же самые люди.

В первом раунде драфта должен уйти и ещё один российский хоккеист – форвард московского «Динамо» Игорь Чернышов. Но 18-летнему нападающему бело-голубых прочат место в конце второго – начале третьего десятка, а выборы 17–32 будут определены по результатам проходящего сейчас розыгрыша Кубка Стэнли, поэтому предугадать клуб, который сделает ставку на Игоря, пока что невозможно.