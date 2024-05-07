Самый дорогой вратарь Канады и самый дорогой защитник НХЛ. Кто из звёзд сыграет на ЧМ-2024

Турнир в Чехии заодно мог получить действующего и будущего первых номеров драфта НХЛ, но в сборной Канады в последний момент всё переиграли.

С 10 по 26 мая 2024 года в двух чешских городах – Праге и Остраве – пройдёт чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В этом году мировое первенство получится довольно богатым на звёздные имена. В том числе на турнире в Чехии сыграют главные молодые игроки Северной Америки, а также самые именитые защитники Европы. «Чемпионат» составил свою версию главных звёзд чемпионата мира, который вновь пройдёт без участия сборной России.

Швеция — Эрик Карлссон, Виктор Хедман, Расмус Далин, Адриан Кемпе, Йоэль Эрикссон Эк

Пока ещё доподлинно неизвестно, что так сильно повлияло на изменение психологии шведских хоккеистов – создание нового турнира с участием игроков НХЛ, в заявку на который ещё нужно попасть, всплеск ностальгических чувств по вкусу игры за национальную команду или ещё какое-то неизвестное обстоятельство, но факт остаётся фактом – после грандиозного провала на прошлогоднем чемпионате мира сейчас «Тре Крунур» удалось собрать звёздную сборную.

Год назад на дебютном чемпионате мира под руководством Сэма Халлама шведы вылетели на стадии четвертьфинала после громкого поражения от сборной Латвии (1:3). Тот созыв шведской сборной с полной уверенностью можно окрестить как самый слабый в XXI веке на мировых форумах. Достаточно сказать, что главной звездой прошлогодней сборной был совсем ещё юный 21-летний Лукас Рэймонд. Все лучшие среди доступных шведские хоккеисты по разным причинам нашли способы отказаться от вызовов в сборную.

Сейчас же ситуация изменилась категорическим образом. Достаточно сказать, что спустя 12 лет совершает камбэк на ЧМ самый дорогой защитник НХЛ Эрик Карлссон. В последний раз Эрик надевал свитер национальной команды на мировом первенстве в далёком 2012 году – тогда защитнику был всего 21 год. С тех пор Карлссон сыграл за сборную всего на двух турнирах – на Олимпиаде-2014 в Сочи и на Кубке мира – 2016 в Канаде. И вот теперь защитник, входящий в топ-5 наиболее дорогих хоккеистов планеты (кэпхит – $ 11,5 млн), сменил гнев на милость и согласился принять участие в ЧМ.

Эрик Карлссон Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Оборона шведской сборной на чешском турнире вообще напоминает линию мечты. Вместе с Карлссоном возвращаются на чемпионат мира Расмус Далин (последнее участие в 2022 году) и Виктор Хедман. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» также успел прилично соскучиться по атмосфере международных турниров. В последний раз одноклубник Никиты Кучерова выступал за Швецию ещё в 2017 году. Но сейчас шведы собирают мощнейшую сборную, которая, судя по всему, будет целиком и полностью состоять из игроков НХЛ.

Полный состав шведской сборной всё ещё не объявлен, но известно, что на данный момент своё участие в турнире подтвердили уже 18 (!) хоккеистов из-за океана – это трое голкиперов, пять защитников и 10 форвардов. Ответственному за взаимодействие с игроками НХЛ недавно известному в прошлом хоккеисту, а ныне функционеру Патрику Хёрнквисту удалось проделать потрясающую работу. Чего только не сделаешь, чтобы помочь своей сборной выиграть первую медаль ЧМ с 2018 года.

Виктор Хедман Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Среди согласившихся приехать нападающих выделяются Адриан Кемпе, проведший роскошный сезон за «Лос-Анджелес Кингз», добившийся большого прогресса Йоэль Эрикссон Эк из «Миннесоты Уайлд», а также повзрослевший Рэймонд. Обращает на себя внимание и наличие в команде ещё одного форварда «Уайлд» Маркуса Юханссона, который в 34 (!) года впервые в карьере отправляется на чемпионат мира.

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Для полного счастья шведам не хватает только согласия приехать от Филипа Форсберга и Вильяма Нюландера, но по звёздному нападающему «Нэшвилла» пока царит неопределённость, а вот форвард «Торонто» в этот раз вряд ли появится в сборной, учитывая, с какими проблемами со здоровьем он столкнулся в ходе плей-офф. В канадском клубе наверняка хотят, чтобы 28-летний нападающий больше времени потратил на своё восстановление и подготовку к новому сезону НХЛ.

Канада — Джордан Биннингтон, Колтон Парэйко, Боуэн Байрэм, Оуэн Пауэр, Коннор Бедард, Брэндон Хагель, Ник Пол

Канадцы везут в Чехию вполне себе рабочий состав — не звёздный, но и не экскурсионный. Первым номером канадцев в Чехии станет самый дорогой среди игравших в нынешнем сезоне НХЛ вратарей голкипер страны Джордан Биннингтон. Получающий по своему контракту с «блюзменами» в среднем $ 6 млн за сезон 30-летний вратарь по-прежнему далёк от той игры, которую он демонстрировал в 2019 году, когда приносил американскому клубу Кубок Стэнли, но его прошлые заслуги, вне всяких сомнений, позволяют считать этого голкипера одной из главных звёзд турнира.

В линии защиты канадцы собрали сплав опыта и молодости. Здесь присутствуют как ещё один обладатель Кубка Стэнли – 2019 30-летний защитник Колтон Парэйко, так и молодые таланты – 23-летний Боуэн Байрэм и 22-летний Оуэн Пауэр, представляющие «Баффало Сэйбрз». Три года назад «клинки» выбрали Оуэна под первым номером на драфте НХЛ — 2021, а минувший сезон стал для него вторым полноценным в североамериканской лиге.

Примечательно, что в Чехии Пауэр будет не единственным победителем драфт-церемонии в составе своей национальной команды. На мировом первенстве сыграет и 18-летний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард, являющийся действующим последним первым номером драфта НХЛ. В минувшей регулярке Коннор блестяще дебютировал в сильнейшей лиге мира, набрав 61 очко в 68 матчах. Было бы ещё больше, если бы не травма, из-за которой он пропустил полтора месяца.

Коннор Бедард Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

На предстоящем чемпионате мира Бедард мог передать эстафетную палочку будущему первому номеру драфта Маклину Селебрини. 62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе. С вероятностью в 99,9% именно форвард Бостонского Университета уйдёт на нём под первым номером. Будущий клуб Маклина станет известен уже ближайшей ночью, когда за океаном состоится драфт-лотерея. И за этой процедурой Селебрини будет наблюдать уже вне расположения национальной команды.

Всё дело в том, что в последний момент Маклина отцепили от заявки на ЧМ наряду с ещё одним молодым хоккеистом — 19-летним Адамом Фантилли. По всей видимости, осознав высокий уровень сопротивления тренерский штаб сборной Канады решил сделать ставку на куда более опытных хоккеистов. Вместо молодёжи за «кленовых» в Чехии сыграют только недавно вылетевшие из плей-офф форварды «Тампы» Ник Пол и Брэндон Хагель. В проигранной серии с «Флоридой» (1-4) на двоих они забросили пять шайб, оставив далеко не самое плохое впечатление, несмотря на итоговый вылет их клуба.

Буквально несколько часов назад стало известно ещё и о том, что нападающий «Лос-Анджелеса» Пьер-Люк Дюбуа также сыграет за «кленовых» на ЧМ-2024. В этом сезоне Дюбуа набрал 40 (16+24) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в активе форварда 1 (1+0) балл в 5 играх. После очевидно провального личного выступления в плей-офф 25-летний хоккеист намерен получить позитивные эмоции от игры на международном турнире.

После согласия Дюбуа у сборной Канады остаётся ещё два вакантных места в заявке на турнир. Ранее сообщалось, что нападающий «Анахайм Дакс» Мэйсон Мактавиш и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби могут присоединиться к канадской сборной для участия в чемпионате мира. Но окончательного понимания по их участию в турнире на данный момент нет.

США — Сет Джонс, Зак Веренски, Брэди Ткачук, Джонни Годро, Брок Нельсон, Коул Кофилд, Мэтт Болди, Уилл Смит

Очень приличную сборную сумел собрать под знамёна американского флага генеральный менеджер «звёздно-полосатых» Билл Герин, который в публичной плоскости задолго до мирового первенства сразу дал понять своим хоккеистам – если вы хотите сыграть на будущем турнире четырёх наций с участием игроков НХЛ, то будьте добры готовы приехать и на турнир в Европу. В нынешнем американском поколении так много талантливых хоккеистов и звёзд первой величины, что тот же проваливший сезон в НХЛ Джонни Годро не мог воспринимать посыл Герина как пустые слова.

Джонни Годро Фото: Alex Grimm/Getty Images

Сыграют за американскую сборную и защитники Сет Джонс с Заком Веренски, а также нападающие Брэди Ткачук и Брок Нельсон. 32-летний форвард «Айлендерс» Нельсон выступал на ЧМ с 2013 по 2017 год, а теперь возвращается на турнир спустя семь лет после своего последнего участия. Проведшие очень качественный сезон в НХЛ Коул Кофилд и Мэтт Болди также должны стать солидным дополнением для сборной США.

Изначально в составе американской сборной значилась ещё и фамилия Дилана Ларкина, но из-за полученной травмы нападающий «Детройта» всё-таки был вынужден отказаться от путешествия Европу. В отличие от многих прошлых созывов, в этой сборной нет случайных людей и откровенных пассажиров, про которых можно было бы презрительно сказать – мол, опять эти американцы привезли каких-то непонятных студентов. Три студента в национальной команде действительно есть – это нападающие Уилл Смит и Райан Леонард, а также голкипер Трей Огастин – но в этом году они доминировали в NCAA и великолепно зарекомендовали себя на победном МЧМ. В будущем каждый из них должен стать заметной персоной на уровне НХЛ.

Финляндия — Олли Мяяття, Ессе Пульюярви, Микаэль Гранлунд

Финская сборная в последние годы редко привозила на ЧМ большое количество игроков НХЛ. Тренерский штаб Юкки Ялонена привык обходиться хоккеистами из Европы, и демонстрируемые результаты сборной Суоми не позволяли усомниться в правильности выбранной стратегии.

В этом году ситуация в теории могла измениться с учётом необходимости навести мосты с игроками перед будущей альтернативой Кубка мира, но лучшие финны прошли дальше в плей-офф НХЛ. Микко Рантанен, Арттури Лехконен, Миро Хейсканен, Роопе Хинц, Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и даже Каапо Какко продолжают свой поход за Кубком Стэнли – 2024.

В итоге на чемпионате мира сыграют всего четыре финских представителя НХЛ. В частности, в состав Финляндии вошли защитник Олли Мяяття («Детройт Ред Уингз»), а также трое форвардов – Ессе Пульюярви, Валттери Пуустинен (оба – «Питтсбург Пингвинз») и Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе Шаркс»).

Швейцария — Акира Шмид, Йонас Зигенталер, Нико Хишир, Нино Нидеррайтер, Филипп Курашёв

Накануне федерация хоккея Швейцарии на своём официальном сайте представила неполный предварительный состав на чемпионат мира в Чехии. За национальную команду на турнире точно сыграют пять игроков из Национальной хоккейной лиги — Нино Нидеррайтер из «Виннипег Джетс», Нико Хишир, Йонас Зигенталер и Акира Шмид из «Нью-Джерси Дэвилз» и Филипп Курашёв из «Чикаго Блэкхоукс». Также ранее сообщалось, что к сборной должен присоединиться защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, но официально об этом пока не объявлено.

Отдельно стоит вспомнить и о настоящем уникуме мирового хоккея – 40-летнем Андресе Амбюле. Ветерана сборной Швейцарии нельзя отнести к разряду полноценных мировых звёзд, но явлением в хоккее он точно является. Многоопытный форвард примет участие уже в 19-м мировом первенстве в карьере. Он является рекордсменом по количеству данных турниров среди всех хоккеистов.

Андрес Амбюль Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Начиная с 2004 года воспитанник хоккейного клуба «Давос» пропустил всего один чемпионат мира — в 2018-м. Примечательно, что за прошедшие 18 первенств он ни разу не становился чемпионом мира. Наилучший результат, которого он добился в составе национальной команды Швейцарии — серебро на ЧМ-2013.

Чехия — Петр Мразек, Доминик Кубалик, Ондржей Палат

Тренерский штаб сборной Чехии собрал вратарскую бригаду, целиком состояющую из голкиперов НХЛ. В неё вошли сразу трое вратарей клубов североамериканской лиги – за пост первого номера будут конкурировать Петр Мразек («Чикаго»), Лукаш Достал («Анахайм») и Карел Веймелка («Аризона»). Защиту в прямом и переносном смысле слова укрепит исполин Радко Гудас из «Дакс», а основные чаяния в атаке будут связаны с двумя энхаэловцами – Домиником Кубаликом («Оттава») и Ондржеем Палатом («Нью-Джерси»).

Доминик Кубалик Фото: Roman Koksarov/AP/ТАСС

Также сыграет за сборную и ещё один действующий форвард НХЛ – нападающий «Торонто» Давид Кампф. Короткой строкой отметим и присутствие в национальной команде наших старых знакомых – бывших игроков КХЛ защитника Михала Кемпны, а также форвардов Романа Червенки и Лукаша Седлака.

Другие сборные — Элвис Мерзликин (Латвия), Юрай Слафковски, Томаш Татар (оба — Словакия)

Действующий бронзовый призёр ЧМ сборная Латвии везёт в Чехию своего лучшего (хотя Артур Шилов своей игрой в последние два сезона явно готов поспорить с этой фразой) голкипера Элвиса Мерзликина, выступающего за «Коламбус Блю Джекетс». 30-летний вратарь провёл очень слабый сезон в НХЛ, но в игре за национальную команду всегда готов тряхнуть стариной.

Интересную сборную собрали словаки — в неё вошли многие игроки НХЛ, в том числе нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски, форвард «Сиэтла» Томаш Татар, защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец, форвард «Калгари» Мартин Поспишил и защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари. А вот защитника «Тампы» Эрика Чернака в расположении команды Крэйга Рэмзи не окажется по состоянию здоровья — в плей-офф за «молний» он играл с травмой.

Подобный список заметных хоккеистов позволяет ожидать турнир довольно высокого уровня, тем грустнее осознавать, что чемпионат мира вновь пропустят российские и белорусские хоккеисты.