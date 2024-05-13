«Нам сражаться надо с врагами, к чему говорить о зарплатах в КХЛ?» Яркий президент ЦСКА

13 мая в Москве состоялась церемония закрытия сезона КХЛ. Торжественную часть предваряло очередное совещание руководителей клубов, после которого перед журналистами выступил президент лиги Алексей Морозов.

Не ушёл от общения с прессой и президент ЦСКА Игорь Есмантович, ответивший на многие важные вопросы о лиге и армейском клубе.

«Рынок легионеров сейчас достаточно объёмный. Там есть из чего выбирать»

— О чём говорили на совещании руководителей клубов?

— Подвели итоги сезона по всем аспектам: статистика, судейство, посещаемость. Всё как обычно, профессионально и качественно, закрывается сезон, выступают докладчики.

— Как вам возвращение пяти легионеров?

— Мы это не обсуждали сегодня.

— Планирует ли ЦСКА задействовать легионерскую квоту по максимуму?

— Пока в планах этого нет.

— По каким рынкам ведётся работа: североамериканский или европейский тоже?

— Работа ведётся в полный рост.

— Сейчас игроки из Европы готовы ехать?

— Достаточно много хоккеистов готовы ехать. Не скажу конкретно про Европу, но рынок достаточно объёмный, там есть из чего выбирать. Но мы должны не забывать про потолок зарплат, и такие игроки, как Хмелевски, как Буше, стоят очень много денег. Это дорогие хоккеисты, и надо понимать, идти на поводу у них или нет. Это решение менеджеров каждого клуба. И мы пока ориентируемся на наших ребят.

«Надо либо возглавить ИИХФ, либо идти своей дорогой, развивая российский хоккей»

— Какие вопросы для вас сегодня были самыми важными на обсуждении?

— Да все вопросы важные, они касаются лиги, ЦСКА.

— Какие решения наиболее повлияют на вашу работу в дальнейшем?

— Всё прописано в стратегии развития до 2026 года. КХЛ планомерно и поступательно работает в рамках регламента, улучшаются все показатели.

— Вы говорили, что заинтересованы в возвращении целого ряда российских игроков из Америки. В связи с санкциями ИИХФ клубу не удастся этих игроков получить?

— Поживём – увидим. С ИИХФ у нас свои судебные разбирательства, видно, что они политизируют этот вопрос. Но ничего другого от иностранных «партнёров» мы не ожидали. У нас несколько исков в производстве.

Игорь Есмантович Фото: photo.khl.ru

— Можете назвать фамилии игроков из Америки, кого хотели бы вернуть?

— Мы не имеем права это оглашать, у ребят контрактные обязательства. Потерпите до 2 июля, я вас обрадую, поверьте.

— Нет ли ощущения, что ФХР указывает вам на то, что именно с ЦСКА началась история, приведшая к напряжённым отношениям с ИИХФ?

— Нет. Напряжённые отношения выдуманы в интернете, на самом деле всё просто. Есть юридические документы, акты, обоснования того или иного случая в рамках закона. Вопрос в том, как этот закон интерпретируется в ИИХФ. А мы – ФХР и ЦСКА – едем в одной лодке. Задача одна – найти истину и найти разумные решения. Никаких подковёрных интриг тут нет, это работа журналистов.

— Сейчас КХЛ идёт к независимости. Вы это приветствуете?

— Я приветствую самостоятельность всех структур, которые могут влиять на российский хоккей. Но я бы не хотел, чтобы иностранные компании влияли на наш хоккей, я категорически против этого. Мне до конца неизвестно, что юридически происходит между КХЛ и ФХР, но я надеюсь, что с обеих сторон найдут выход из положения. Во всяком случае, все клубы будут рады какому-то консенсусу.

Слушайте, то они беспокоятся о нашей безопасности и не допускают сборные до турниров. То забывают про титулы сборных России и СССР. Всё время появляются какие-то отговорки, которые мы пытаемся обсуждать. Но не надо обсуждать! Надо либо возглавить эту федерацию международную, либо идти своей дорогой, строить свой российский хоккей, возрождать традиции.

«Сергей Фёдоров был и остаётся членом наблюдательного совета ЦСКА»

— Определён ли тренерский штаб ЦСКА?

— Да. Помогать Илье Воробьёву будут Юрий Бабенко, Александр Попов на первоначальном этапе. Также прорабатываются кандидаты на роли тренеров вратарей и защитников. У нас большой шорт-лист, эта ситуация в рамках рабочего режима.

— Почему из прежних помощников останется только Попов?

— Сезон закончился, наблюдательный состав принял решение расстаться с тренерами. Сейчас с новым главным тренером формируем новый штаб, никаких интриг тут нет.

— Прокомментируйте информацию про переход Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева»?

— У нас идут переговоры по этому вопросу с агентом и с Уфой, но ничего официального сказать не могу.

— Хотелось бы уточнить статус Сергея Фёдорова. Он остаётся в наблюдательном совете клуба? Будет ли у него новая должность?

— Фёдоров был и остаётся членом наблюдательного совета. Другой его дальнейшей работы в клубе пока не предусмотрено.

Сергей Фёдоров Фото: photo.khl.ru

«В КХЛ нормальный потолок зарплат. Это ситуация и позиция сегодняшнего времени»

— Ходили слухи, что Иван Федотов уехал из ЦСКА, не поставив клуб в известность.

— Всё это слухи для информационного режима, чтобы накалять обстановку. Мы с Иваном сели и всё обсудили. Большие деньги, перезагрузка – что-то пошло не так. Приняли решение обоюдное.

— Расстроились, что его на три года дисквалифицировали?

— Конечно, мне это неприятно. Но чего мы ожидали от людей, которые пытаются влиять на наш хоккей? Что-то в Америке его на три года не дисквалифицировали. Нет смысла обсуждать, мы в судебных тяжбах, наше дело правое, будем отстаивать нашу правду.

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— Ценно ли, что на пост министра спорта выдвинут Михаил Дегтярёв – человек из хоккея?

— Мне трудно здесь что-то комментировать. Это виднее всего правительству, президенту страны. Надеюсь, что у нас будут какие-то улучшения, правда, я не очень понимаю всю эту структурную работу министра спорта.

— Нужно ли поднимать потолок зарплат, учитывая, что сезон продлён на месяц?

— Посмотрите, в какое время мы живём, у нас СВО идёт. Нам сражаться надо с врагами, а мы ещё если будем дополнительно тратить определённые деньги… К чему это всё? Нормальный потолок зарплат, нормальные деньги. Это ситуация и позиция сегодняшнего времени. Так что вопрос о повышении потолка не стоит, и уже довольно давно.

— Не жалко вам было расставаться с многолетними лидерами ЦСКА?

— Конечно, жалко. Мишку Григоренко, Плотникова, Светлакова, Дица – всех жалко. Но спорт – гибкая вещь. Он требует определённого рода изменений, чтобы достигать результата. Мы не стоим на месте. Да и ребятам нужно немного перезагрузиться, понять, где они находятся в своей карьере. Перенасыщение победами тоже есть.