Бан на полгода — приговор карьере Ничушкина в НХЛ? Что с ним будет дальше

В ситуации Валерия Ничушкина уже не так важно, как корректно перевести американское drug на русский язык и в каком контексте оно вообще использовалось. Неважно, было ли это снотворное, которое форвард использовал после рождения первенца, или что-то нелегальное. Есть только факт полугодовой дисквалификации: с одной стороны, бо́льшая её часть наложится на межсезонье, с другой стороны, шесть месяцев — это вообще-то минимальный срок, в худшем варианте возможно более длительное наказание.

Прежде чем рассуждать об отъезде в КХЛ, надо сказать, что прецедентов у «дела Ничушкина» почти нет. Современная Программа помощи игрокам НХЛ появилась в 1996-м, когда руководство лиги решило больше не закрывать глаза на проблемы своих игроков с наркотиками и алкоголем: после этого туда добавилось ещё и решение ментальных проблем. Спиртное тогда было гораздо более распространено, даром что в лиге тогда в основном играли канадцы довольно неотёсанного происхождения, однако некоторые истории выходили криминальными. Например, в 1989-м у тафгая «Детройта» Боба Проберта обнаружили 14 граммов кокаина: после этого Проберт три месяца провёл в тюрьме и был дисквалифицирован на год.

Первым игроком, который публично (были и те, кто делали это скрытно) объявил о своём участии в программе помощи, был легендарный защитник «Нью-Джерси» Кен Данейко. Он признавался, что начал пить в 15, а спиртное было чуть ли не единственной вещью, которая могла сплотить их юниорскую команду. «У меня было два любимых напитка — пиво и любой другой напиток, который выставил бы на стойку бармен. Моя жизнь состояла из двух частей: хоккея и алкоголя, я пил и платил за это цену». Данейко пропустил 45 игр, успешно вернулся в хоккей: в 2000-м он выиграл «Мастертон Трофи» и играл в НХЛ до 38 лет.

Йере Каралахти Фото: Jeff Gross/Getty Images

Однако не всем программа помогала. Первым (и, кажется, последним до сегодняшнего случая) игроком НХЛ, который попал на третий этап программы помощи, нарушив условия второго этапа, стал защитник «Лос-Анджелеса» Йере Каралахти. Как и в нашем случае, Каралахти получил от лиги дисквалификацию на полгода. После этого габаритный финн покинул НХЛ и вернулся в родную финскую лигу, пропустив весь сезон-2002/2003: Йере даже не смог сыграть на Кубке мира – 2004, который организовывала сама НХЛ.

Правда, Каралахти сложно назвать обычным хоккеистом. Биография Йере больше подошла бы НБА 80-х годов: в ней есть дисквалификация за героин, арест за провоз четырёх кило амфетамина и рассказы о том, как Йере нюхал кокаин прямо на ЧМ-2004. Каралахти после той дисквалификации больше в НХЛ не возвращался, но его статус на момент отстранения даже близко не был звёздным — защитник третьей пары середняков НХЛ. Кроме того, в ту пору коллективное соглашение лиги было совсем иным, контракт было расторгнуть легче, потолка зарплат не существовало.

В том же 2002-м лига отстранила от игр Тео Флёри. Могучий Мышонок вскоре после своей победы на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити присоединился к программе помощи игрокам и пропустил последние 20 игр сезона. Однако Флёри нарушил условия программы, когда начался новый сезон, и получил дисквалификацию, которая завершилась в декабре. Тео забил три гола в первых четырёх матчах после возвращения, однако в январе умудрился до крови подраться в стриптиз-клубе. После этого «Чикаго» выставил Флёри на драфт отказов, а весной 2003-го он провёл последний матч в своей энхаэловской карьере.

В современной истории лиги подобных прецедентов не было вообще. Да, лига выписывала 20-матчевые дисквалификации за нарушение антидопинговой программы (в числе попавшихся были известные игроки типа Шона Хоркоффа и Нейта Шмидта), однако это совсем другая история. В октябре 2015-го игравший в «Монреале» Зак Кассиан был помещён на второй этап программы помощи и пропустил 31 игру. Скандальным стало расторжение контракта с Майком Ричардсом, который был пойман в аэропорту с наркотиками, но эти случаи сравнивать вообще нельзя.

Статус Ничушкина коренным образом отличается как от Каралахти, так даже и от Флёри на поздних стадиях карьеры. Это элитный силовой форвард в расцвете сил, который относительно недавно начал главный контракт своей жизни и в своём здоровом состоянии может быть одним из самых доминирующих игроков в лиге. Сравните это с его бывшими партнёрами по второму звену чемпионского «Колорадо»: Бураковски в «Сиэтле» больше лечился, чем играл, Кадри в «Калгари» выдал сильный второй сезон, но первый провалил вчистую.

Валерий Ничушкин Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Проблема в том, что второй год подряд Ничушкин попадает в непонятную ситуацию в самое важное время года. Говорить с уверенностью о том, что Ничушкин вот сейчас-то поедет в КХЛ, не стоит — для этого должно случиться ЧП уровня дела Вячеслава Войнова. И здесь уже важно то, о чём говорилось в начале текста: мы понятия не имеем, за какое именно нарушение дисквалифицировали форварда.

Теперь менеджеры «Колорадо» не могут доверять ему — как и другие менеджеры команд лиги, которые могут захотеть поставить на талантливого игрока. Это же может касаться и как нынешних, так и потенциальных партнёров по команде: максимально сухой комментарий Джека Джонсона стал хорошей иллюстрацией этого. И это на данный момент может стать куда более серьёзной угрозой карьере, чем дальнейшие жёсткие решения от НХЛ. Они, впрочем, вряд ли последуют после этой дисквалификации, если не откроются новые обстоятельства.