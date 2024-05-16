«Легенда о Плей-офф Бобе». Бобровский для «Флориды» — гораздо больше, чем статистика

По цифрам не скажешь, что он доминирует, но российский вратарь остаётся ключевым фактором успехов «Пантерз».

«Легенда о Плей-офф Бобе» — так озаглавлена статья Грега Вышински на ESPN. В ней он анализирует, что изменилось для Сергея Бобровского в этом плей-офф по сравнению с прошлыми годами и как не самая впечатляющая, на первый взгляд, статистика на самом деле не отражает его огромный вклад в успехи команды.

«Чемпионат» приводит перевод этого материла.

«В регулярном сезоне Сергея Бобровского знают как одного из лучших вратарей НХЛ, что подтверждается его номинацией на «Везину», которую он уже дважды выигрывал.

В розыгрыше Кубка Стэнли его знают просто как Плей-офф Боба.

Кто же такой Плей-офф Боб?

«Ну, даже не знаю, можно ли описать его одним словом. Фокус – вот, пожалуй, подходящее», — говорит защитник «Флориды» Брэндон Монтур.

«Он просто на другом уровне», — это уже слова капитана «Флориды» Александра Баркова.

Таким воспринимают Плей-офф Боба. Это подкрепляется такими невероятными сейвами в плей-офф, как спасение в первом раунде в падении, спиной к площадке, которое увековечили на футболке под названием «Бобрабление».

Но реальный Плей-офф Боб, по крайней мере, в плей-офф-2024 отличается от того, как его воспринимают.

Да, он выиграл семь матчей из девяти (материал был опубликован до пятого матча серии с «Бостоном», поэтому здесь и далее приводится статистика на тот момент. – Прим. «Чемпионата»), и «Флорида» находится в шаге от второго финала Востока подряд. Он пропускает в среднем 2,55 шайбы за игру, что является пятым показателем среди вратарей, сыгравших как минимум шесть матчей в этом плей-офф. Но это по большей части статистика, в которой многое зависит от игры всей команды.

Если говорить об индивидуальной, то у Бобровского 89,2% отражённых бросков – восьмой результат среди девяти вратарей с шестью матчами и более. Хуже только Стюарт Скиннер из «Эдмонтона» (87,7%).

Портал Money Puck насчитал Бобровскому 0,5 GSAx — сейвов сверх ожидаемого. У Stathletes этот же показатель Бобровского во всех ситуациях равняется -1,3. Natural Stat Trick насчитал ему -1 в метрике GSAA – сейвы выше среднего показателя. Разница его реального процента отражённых бросков с ожидаемым составляет -0,7 – 11-й показатель в этом плей-офф.

Так кто же такой Плей-офф Боб?

«Он на том этапе карьеры, когда на статистику можно не обращать внимания. Она не имеет значения. Может, у него плохая статистика, но играет он фантастически», — говорит главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Это 14-й сезон Бобровского в НХЛ. Он начал свою карьеру в лиге в регулярке-2010/2011 в «Филадельфии», которая подписала его как свободного агента из КХЛ. После двух сезонов, один из которых он провёл вместе с Ильёй Брызгаловым, «Флайерз» обменяли его в «Коламбус», где Бобровский и расцвёл. Он выиграл «Везину» в первый же год в команде, а затем ещё раз в 2017 году.

Из «Коламбуса» он ушёл во «Флориду», подписав контракт на семь лет и $ 70 млн. Сумма контракта довлела над ним в первые пару сезонов, но Бобровский сыграл решающую роль в том, что «Пантерз» стали претендентами на Кубок Стэнли.

Хотя процент отражённых бросков в регулярке у него выше, чем в плей-офф, благодаря паре впечатляющих побед в сериях он заработал себе репутацию Плей-офф Боба. В 2019 году он помог «Коламбусу» всухую обыграть «Тампу», сотворив одну из главных сенсаций в истории НХЛ. В 2022 году он в шести матчах обыграл «Вашингтон» — то была первая победа «Флориды» в серии плей-офф с тех времён, когда они дошли до финала Кубка Стэнли — 1996.

В прошлом сезоне Бобровский отразил 91,5% бросков и привёл «Флориду» к финалу, где она проиграла «Вегасу». Тот плей-офф начинал Алекс Лайон, который до этого помог им пробиться в восьмёрку. Бобровский заменил Лайона в третьем матче первого раунда и помог выиграть две ключевых встречи на выезде, включая седьмую игру.

Но главным моментом того плей-офф был первый матч финала конференции с «Каролиной». В той эпопее с четырьмя овертаймами Бобровский отразил 63 из 65 бросков, войдя в полный режим Плей-офф Боба.

«В тот момент о теле уже не думаешь. Тут главное – голова. Полный фокус на игре, на следующем броске, а о теле не думаешь», — говорил он тогда.

В прошлом плей-офф ни на одного вратаря не выпало столько бросков, сколько на Бобровского (639), включая 31,2 в среднем за матч в формате «пять на пять» (на этот показатель немного повлияли матчи с овертаймами). Нынешний плей-офф для «Флориды» складывается совершенно иначе. Соперники бросают по воротам Бобровского в среднем всего 22,9 раза за матч.

Сергей Бобровский Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

К счастью, «Флорида» с каждым годом всё лучше играет в обороне – в регулярке она делила первое место с «Виннипегом» по пропущенным голам в среднем за игру (2,41). Но это бросило новый вызов Бобровскому: как войти в ритм игры и поддерживать его, когда бросковая нагрузка стала не в пример ниже.

«Прямо сейчас он не на самом пи́ке, но играет хорошо. Есть разница, потому что по его воротам не так много бросают. Тяжело входить в игру и оставаться в ритме», — считает аналитик ESPN и бывший вратарь НХЛ Кевин Уикес.

Уикес говорит, что вратари входят в ритм благодаря броскам с дистанции. «Но некоторые убирают броски с синей линии, когда можно сделать чистый сейв и почувствовать шайбу. Это странно. В основном «Флорида» доминирует, но когда затем соперник всё-таки создаёт пару моментов, то это убойные моменты», — отмечает он.

Морис говорит, что изменения в количестве и качестве были очевидны в первом раунде с «Тампой». «Мы заметили это в серии с «Тампой». Эти ребята держатся за шайбу. Они играют хитро, бросают немного, но все броски очень опасные. Мне кажется, что вратарю без опыта Боба было бы тяжело сделать то, что получилось сделать у Сергея».

Уикес согласен: «В этом году всё совсем не так, как в прошлом. В прошлом команда позволяла соперникам очень много бросать, и он «крал» матчи. Пока что и в этом раунде, и в серии с «Тампой» по его воротам так много не бросают. Поэтому ему тяжелее быть начеку и держать ритм игры».

В плей-офф для Боба многое связано с психологией.

Во-первых, с его собственной. Без большой бросковой нагрузки, которая помогала бы ему оставаться начеку, Бобровскому приходится делать это за счёт психологии.

«Я верю, что у него есть некая ментальная программа, которую он запускает в такие отрезки игры. Потому что он уже и раньше так делал. В его работе всё подчинено заведённому порядку, так что у него наверняка есть специальный режим для того, чтобы оставаться начеку», — говорит Морис.

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Ещё один ментальный барьер, который Бобровскому надо было преодолеть, — осознание того, что его статистика не будет такой же блестящей, как в прошлые годы.

«Думаю, старт плей-офф получился для него невероятно трудным. Я не имею в виду уровень его игры. Он делал сейвы, которые мы ещё лет 10 будем пересматривать, как тот сейв с разворота. Однако с «Тампой» очень сложно играть, потому что у них мастерство уровня Давида Пастрняка, но они не бросают каждый раз, когда представляется такая возможность. Не наносят по 50 бросков за матч», — говорит Морис.

Когда соперник мало бросает, это тоже может сказываться на психологии.

Морис вспоминает, как его команды играли против члена Зала славы Мартена Бродо, чей «Нью-Джерси» очень мало позволял бросать по своим воротам: «Помню, как мы готовились к игре с праймовым «Нью-Джерси», и я услышал, как Нельсон Эмерсон говорит: «Ребят, у нас сегодня будет, дай бог, три момента. Надо хорошо ими распорядиться».

Один вратарский аналитик говорит, что у Бобровского есть особая аура, из-за которой соперники чувствуют, что просто обязаны реализовывать те моменты, которые у них появляются, чтобы всё-таки забить вратарю «Флориды».

«Да, цифры не говорят о том, что он доминирует. Но он такой мобильный и взрывной, что всё равно может быть фактором устрашения», — говорит аналитик.

Наконец, Плей-офф Боб оказывает влияние и на психологию партнёров. Для игроков это выражается в том, как Бобровский может перевернуть собственную игру в отдельно взятом матче. За примером далеко ходить не надо, возьмите четвёртый матч с «Бостоном», когда он пропустил два гола с пяти бросков в первом периоде, а затем больше ни разу не позволил себе забить.

«Да, он такой. Забавно, что это клише для любой команды. Ты всегда говоришь своему вратарю – повесь замок на ворота, а уж мы-то эту шайбу отыграем. Многие так говорят, но есть ощущение, что, когда это говорим мы, он на самом деле идёт и закрывает ворота на замок. Он весь год играет просто невероятно. Он настолько психологически устойчив, насколько это вообще возможно. Четвёртый матч с «Бостоном» — один из примеров», — говорит нападающий «Флориды» Эван Родригес.

Плей-офф Боб выполняет для партнёров по команде ещё одну задачу. Его великолепная игра в воротах при победах затмевает их собственные косяки в обороне.

«Не надо так часто проводить терапию. Если он не играет хорошо, то мы проводим командную терапию – разбираем видео: «Вот, посмотри, ты сделал четыре ошибки, и поэтому мы пропустили». А если он совершит спасение в этом моменте, мы похлопаем его по плечу и скажем: «Отличная работа». И никто не будет обсуждать ошибки. Так что, когда мы так играем, у нас меньше командной терапии».

Вот такое влияние оказывает Плей-офф Боб».

Сегодня ночью у Бобровского и «Флориды» будет вторая попытка отправить «Бостон» в отпуск и выйти в финал Востока. И в Плей-офф Бобе точно ни у кого нет сомнений.