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Итоги прогнозов журналистов Чемпионата на второй раунд Кубка Стэнли — 2024, кто и сколько угадал серий, плей-офф НХЛ

Ничушкин подвёл не только «Колорадо», но и нас! Итоги прогнозов «Чемпионата»
Дмитрий Сторожев
Итоги прогнозов «Чемпионата» плей-офф НХЛ
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В остальном результаты очень даже неплохие.

Подошёл к концу второй раунд Кубка Стэнли. А это означает, что мы можем подвести и итоги прогнозов, оставленных накануне полуфиналов конференций. Как хоккейный отдел «Чемпионата» справился с предсказаниями на этот раз?

Освежим в памяти сами прогнозы:
Мнения разделились только один раз! Прогноз «Чемпионата» на второй раунд плей-офф НХЛ
Мнения разделились только один раз! Прогноз «Чемпионата» на второй раунд плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» — «Каролина»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-24-2
Емельянов4-3
Сторожев4-2
Кузнецова4-3
Лаевский2-4
Макаров4-3

Когда-нибудь Владимир Лаевский поверит в «Рейнджерс». Впрочем, это уже совсем другая история… «Синерубашечники» превзошли ожидания большей части нашего отдела, справившись с «ураганами» за шесть матчей. Возможность ухода в седьмую встречу была достаточно большой до последней двадцатиминутки последней игры в Роли, однако усилиями Криса Крайдера Лев Лукин и Дмитрий Сторожев оказались наиболее удачливыми из прогнозистов.

«Флорида» — «Бостон»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-24-2
Емельянов4-2
Сторожев4-1
Кузнецова4-3
Лаевский4-2
Макаров4-1

Самые смелые прогнозы на эту серию едва не сбылись, однако «пантеры» неожиданно проиграли пятый матч на своей площадке. Но самый популярный счёт среди наших прогнозистов оказался верным — «Флорида» не стала доводить дело до решающей встречи и закрыла вопрос с проходом в следующий раунд в Бостоне.

«Даллас» — «Колорадо»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин3-44-2
Емельянов2-4
Сторожев2-4
Кузнецова2-4
Лаевский2-4
Макаров3-4

А вот здесь наш отдел в полном составе сел в лужу! «Колорадо» очень уверенно прошёл стадию первого раунда, но во втором даже после камбэка в первой игре умудрился развалиться и отдать серию. Может быть, всё сложилось бы по-другому, не будь Валерий Ничушкин отстранён перед четвёртым матчем, однако узнать этого нам не суждено — «Даллас» идёт дальше вопреки нашим ожиданиям. Но это, как говорится, наши проблемы.

«Ванкувер» — «Эдмонтон»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин2-43-4
Емельянов1-4
Сторожев2-4
Кузнецова1-4
Лаевский2-4
Макаров1-4

Здесь же исход противостояния угадали все, но в способность «Ванкувера» затянуть серию не верил никто. Хотя по первому периоду первого матча казалось, что «косаткам» ловить будет абсолютно нечего. Тем не менее «Эдмонтон» смог вернуть серию в свои руки и пройти в финал конференции.

Результаты второго раунда

Как мы и говорили при подведении итогов первой стадии, ценность очков в каждом последующем раунде будет удваиваться. Соответственно, в полуфиналах конференций угаданный исход стоит четыре очка, угаданный счёт — 10. Лучше всех себя показал Лукин, сумевший угадать счёт сразу в двух сериях, при этом явных аутсайдеров, как в первом раунде, на этот раз нет.

ЖурналистОчки
Лукин24
Емельянов18
Сторожев18
Лаевский14
Кузнецова12
Макаров12

Промежуточные результаты

А вот так выглядит таблица прогнозистов по итогам двух раундов. Лукин и Емельянов потеснили лидера прошлого раунда Макарова, а внизу таблицы также произошла перестановка — Сторожев обошёл Лаевского, передав корону главного аутсайдера.

ЖурналистОчки
Лукин42
Емельянов36
Макаров33
Кузнецова30
Сторожев26
Лаевский23
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