Ничушкин подвёл не только «Колорадо», но и нас! Итоги прогнозов «Чемпионата»

Подошёл к концу второй раунд Кубка Стэнли. А это означает, что мы можем подвести и итоги прогнозов, оставленных накануне полуфиналов конференций. Как хоккейный отдел «Чемпионата» справился с предсказаниями на этот раз?

«Рейнджерс» — «Каролина»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-2 4-2 Емельянов 4-3 Сторожев 4-2 Кузнецова 4-3 Лаевский 2-4 Макаров 4-3

Когда-нибудь Владимир Лаевский поверит в «Рейнджерс». Впрочем, это уже совсем другая история… «Синерубашечники» превзошли ожидания большей части нашего отдела, справившись с «ураганами» за шесть матчей. Возможность ухода в седьмую встречу была достаточно большой до последней двадцатиминутки последней игры в Роли, однако усилиями Криса Крайдера Лев Лукин и Дмитрий Сторожев оказались наиболее удачливыми из прогнозистов.

«Флорида» — «Бостон»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-2 4-2 Емельянов 4-2 Сторожев 4-1 Кузнецова 4-3 Лаевский 4-2 Макаров 4-1

Самые смелые прогнозы на эту серию едва не сбылись, однако «пантеры» неожиданно проиграли пятый матч на своей площадке. Но самый популярный счёт среди наших прогнозистов оказался верным — «Флорида» не стала доводить дело до решающей встречи и закрыла вопрос с проходом в следующий раунд в Бостоне.

«Даллас» — «Колорадо»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 3-4 4-2 Емельянов 2-4 Сторожев 2-4 Кузнецова 2-4 Лаевский 2-4 Макаров 3-4

А вот здесь наш отдел в полном составе сел в лужу! «Колорадо» очень уверенно прошёл стадию первого раунда, но во втором даже после камбэка в первой игре умудрился развалиться и отдать серию. Может быть, всё сложилось бы по-другому, не будь Валерий Ничушкин отстранён перед четвёртым матчем, однако узнать этого нам не суждено — «Даллас» идёт дальше вопреки нашим ожиданиям. Но это, как говорится, наши проблемы.

«Ванкувер» — «Эдмонтон»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 2-4 3-4 Емельянов 1-4 Сторожев 2-4 Кузнецова 1-4 Лаевский 2-4 Макаров 1-4

Здесь же исход противостояния угадали все, но в способность «Ванкувера» затянуть серию не верил никто. Хотя по первому периоду первого матча казалось, что «косаткам» ловить будет абсолютно нечего. Тем не менее «Эдмонтон» смог вернуть серию в свои руки и пройти в финал конференции.

Результаты второго раунда

Как мы и говорили при подведении итогов первой стадии, ценность очков в каждом последующем раунде будет удваиваться. Соответственно, в полуфиналах конференций угаданный исход стоит четыре очка, угаданный счёт — 10. Лучше всех себя показал Лукин, сумевший угадать счёт сразу в двух сериях, при этом явных аутсайдеров, как в первом раунде, на этот раз нет.

Журналист Очки Лукин 24 Емельянов 18 Сторожев 18 Лаевский 14 Кузнецова 12 Макаров 12

Промежуточные результаты

А вот так выглядит таблица прогнозистов по итогам двух раундов. Лукин и Емельянов потеснили лидера прошлого раунда Макарова, а внизу таблицы также произошла перестановка — Сторожев обошёл Лаевского, передав корону главного аутсайдера.