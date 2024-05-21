Ничушкин подвёл не только «Колорадо», но и нас! Итоги прогнозов «Чемпионата»

Подошёл к концу второй раунд Кубка Стэнли. А это означает, что мы можем подвести и итоги прогнозов, оставленных накануне полуфиналов конференций. Как хоккейный отдел «Чемпионата» справился с предсказаниями на этот раз?
«Рейнджерс» — «Каролина»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-2
|4-2
|Емельянов
|4-3
|Сторожев
|4-2
|Кузнецова
|4-3
|Лаевский
|2-4
|Макаров
|4-3
Когда-нибудь Владимир Лаевский поверит в «Рейнджерс». Впрочем, это уже совсем другая история… «Синерубашечники» превзошли ожидания большей части нашего отдела, справившись с «ураганами» за шесть матчей. Возможность ухода в седьмую встречу была достаточно большой до последней двадцатиминутки последней игры в Роли, однако усилиями Криса Крайдера Лев Лукин и Дмитрий Сторожев оказались наиболее удачливыми из прогнозистов.
«Флорида» — «Бостон»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-2
|4-2
|Емельянов
|4-2
|Сторожев
|4-1
|Кузнецова
|4-3
|Лаевский
|4-2
|Макаров
|4-1
Самые смелые прогнозы на эту серию едва не сбылись, однако «пантеры» неожиданно проиграли пятый матч на своей площадке. Но самый популярный счёт среди наших прогнозистов оказался верным — «Флорида» не стала доводить дело до решающей встречи и закрыла вопрос с проходом в следующий раунд в Бостоне.
«Даллас» — «Колорадо»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|3-4
|4-2
|Емельянов
|2-4
|Сторожев
|2-4
|Кузнецова
|2-4
|Лаевский
|2-4
|Макаров
|3-4
А вот здесь наш отдел в полном составе сел в лужу! «Колорадо» очень уверенно прошёл стадию первого раунда, но во втором даже после камбэка в первой игре умудрился развалиться и отдать серию. Может быть, всё сложилось бы по-другому, не будь Валерий Ничушкин отстранён перед четвёртым матчем, однако узнать этого нам не суждено — «Даллас» идёт дальше вопреки нашим ожиданиям. Но это, как говорится, наши проблемы.
«Ванкувер» — «Эдмонтон»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|2-4
|3-4
|Емельянов
|1-4
|Сторожев
|2-4
|Кузнецова
|1-4
|Лаевский
|2-4
|Макаров
|1-4
Здесь же исход противостояния угадали все, но в способность «Ванкувера» затянуть серию не верил никто. Хотя по первому периоду первого матча казалось, что «косаткам» ловить будет абсолютно нечего. Тем не менее «Эдмонтон» смог вернуть серию в свои руки и пройти в финал конференции.
Результаты второго раунда
Как мы и говорили при подведении итогов первой стадии, ценность очков в каждом последующем раунде будет удваиваться. Соответственно, в полуфиналах конференций угаданный исход стоит четыре очка, угаданный счёт — 10. Лучше всех себя показал Лукин, сумевший угадать счёт сразу в двух сериях, при этом явных аутсайдеров, как в первом раунде, на этот раз нет.
|Журналист
|Очки
|Лукин
|24
|Емельянов
|18
|Сторожев
|18
|Лаевский
|14
|Кузнецова
|12
|Макаров
|12
Промежуточные результаты
А вот так выглядит таблица прогнозистов по итогам двух раундов. Лукин и Емельянов потеснили лидера прошлого раунда Макарова, а внизу таблицы также произошла перестановка — Сторожев обошёл Лаевского, передав корону главного аутсайдера.
|Журналист
|Очки
|Лукин
|42
|Емельянов
|36
|Макаров
|33
|Кузнецова
|30
|Сторожев
|26
|Лаевский
|23