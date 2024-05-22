Уйти в ЦСКА или красиво вернуться домой? 5 возможных вариантов для Вадима Шипачёва

Последние сезоны КХЛ проходят под аккомпанемент жалоб о бедном рынке игроков. Эти жалобы начались не то что до политических событий, но даже до пандемии коронавируса, когда и европейцы спокойно ехали в лигу, и лимит был максимальный, и к введению потолка зарплат клубы уже готовились. Прямо сейчас картинка ещё хуже: от легионеров остались только американцы и немногочисленные словаки.

И при всём этом мы прямо сейчас не знаем, где продолжит карьеру лучший бомбардир в истории КХЛ Вадим Шипачёв. Это уже точно не будет «Ак Барс», с которым у форварда пока что есть действующий контракт. Об этом говорилось почти сразу после вылета банды немолодых канадских звёзд от «Автомобилиста», а сейчас об этом высказался и сам Вадим: «Неделю назад позвонили из «Ак Барса», сказали, что меня не видят в команде и имеет смысл искать новый клуб».

Свой приоритет Шипачёв тоже показал: «Для меня неважно, в какой конференции – Восточной или Западной – находится будущий клуб. Главный критерий – его амбиции. У меня в карьере есть два Кубка Гагарина, очень хочется сделать хет-трик. С учётом этой задачи намерен делать выбор». Из списка можно моментально вычеркнуть все семь клубов, которые в прошлом году не попали в плей-офф — впрочем, у них на контракт Шипачёва и денег не хватит.

Вадим Шипачёв Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

К именам звёздных ветеранов в последнее время стали прицеплять «Амур», но такие новости видятся скорее частью переговорных комбинаций. «Хабаровская угроза», которая якобы может выложить по 200 млн рублей за год, стала хорошим инструментом давления на клубы. «Амур» после прошлого сезона не планирует сильно повышать средний возраст команды — большие перелёты и условия Дальнего Востока тоже берут своё. Кроме того, линия центров команды уже заполнена.

Несколько лет назад, как и сейчас, имя Шипачёва связывали с «Автомобилистом», однако в Екатеринбурге за последний месяц продлили или подписали новые контракты со всей линейкой Да Коста — Волк — Бывальцев — Романцев, которая принесла команде бронзовые медали. На днях позицию второго центра закрыл «Авангард», «Трактор» вложился в габаритных и умеющих играть в обороне хоккеистов, «Динамо» к легионерской паре добавило двух хоккеистов для игры в нижних звеньях.

Уже третье возвращение в СКА? Совсем недавно там расстались с Никитой Гусевым, так как были недовольны его скоростью — в нынешний стиль питерского клуба Шипачёв никак не вписывается. В стиль «Металлурга» Шипачёва можно было бы вписать, но там тоже нет мест, а свободные деньги пока уходят на вингеров. «Спартак», судя по всему, рассчитывает на вляпавшегося в скандал Адама Ружичку. В общем, исключив большинство клубов, которые либо заполнили свои вакансии, либо не имеют ресурсов на это, у нас остаётся не так много вариантов.

ЦСКА

Ещё месяц назад представить себе Шипачёва в ещё одном армейском клубе было невозможно — армейцы планировали радикальное омоложение и возвращение в Россию примерно пяти или шести молодых хоккеистов из АХЛ. Решение ИИХФ о трансферном бане, несмотря на публичный оптимизм Игоря Есмантовича, может поставить на этих планах крест. Правовая неизвестность вряд ли вдохновит хоккеистов смотреть в сторону ЦСКА: если верить телеграм-каналам, некоторые переговоры уже на паузе. Если ЦСКА всё-таки не сможет обхитрить международную федерацию и привезти в Россию своих новичков, то клубу неизбежно придётся смотреть на внутренний рынок — а на нём вариантов лучше и нет.

«Салават Юлаев»

У «Салавата» других проблем сейчас хватает — на контракте лишь три защитника, потенциальный обмен Дроздова в ЦСКА рискует стать грандиозным скандалом, авиакомпания требует заплатить большой долг, статус топ-клуба в последние годы подвергается сомнениям. Подписание Шипачёва в этом плане может стать шагом, который компенсирует многие неудачи уфимской селекции в последние годы, а потенциальный дуэт с Хмелевски рисуется самым интригующим на Востоке. Правда, в прошлой регулярке Александр Шаров, возвращённый на позицию центра, показал шикарный хоккей — но это решение всегда можно переиграть.

«Локомотив»

Шипачёв и система Игоря Никитина? Да, тут сложно представить возникновение «химии». Однако если что-то и показал финал на фоне «Металлурга» — так это то, что «Локо» нужно одно ударное мастеровитое звено, которому в атаке бы позволялось больше, чем другим. Явного кандидата на роль второго центра в системе клуба нет: Иванов — это идеальный вариант для третьего звена, Алексеев после яркой серии с ЦСКА снова ушёл в тень, продуктивность Красковского в последние годы колеблется на отметке в плюс-минус 20 очков. Ещё один сильный центр «Локомотиву» явно нужен — и, вспоминая пассивность ярославцев на рынке легионеров в последние годы, варианта лучше Шипачёва просто нет.

Вадим Шипачёв в составе «Северстали» Фото: Евгений Кузьменко, photo.khl.ru

«Северсталь»

Ладно, этот вариант вообще не является реалистичным и проходит по разряду «красивая сказка». С чисто хоккейной точки зрения этот трансфер смысла не имеет: у «Северстали» уже есть четыре хороших центра, которым будет сложно найти место на фланге, команда укомплектована и играет в скоростной манере с хорошим прессингом. Однако давайте представим, что высшее руководство, которое обычно скупилось на финансирование, внезапно захочет вернуть легендарного местного воспитанника домой — ну или сам Шипачёв скажет, что хочет домой. Другое дело, что до красивого прощания Вадим точно может сыграть минимум один сезон в топ-клубе, которым «Северсталь» пока не является.

Закончить карьеру / пропустить сезон

Ни один из этих вариантов всё-таки не является идеальным — и приходит в голову простая мысль: а имеет ли смысл звёздному форварду соглашаться на то, что ему будет нужно не на 100%? Какие титулы Шипачёв ещё не выиграл, каких денег не заработал и какие рекорды ещё не побил? Если в КХЛ образца 2017 немолодые мастера на фоне резко упавшего класса лиги могли разрывать лигу чисто на технике, то сейчас это стало делать сложнее. «Время не стоит на месте, хоккей меняется, становится быстрее, а игроки не молодеют», — сказал генменеджер «Ак Барса» после решения. С другой стороны, в бесконечной гонке за скоростью размывается техника — а ей мало кто в КХЛ владеет лучше Шипачёва.