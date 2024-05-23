Вратарь сборной Финляндии честно рассказал о жизни и об игре в России — о гостиницах, еде и боссах хоккейных клубов.

«В КХЛ я получал значительно больше, чем где-либо в Европе». Новые финские байки о России

Когда несколько лет назад российский босс вызвал Харри Сятери в свой офис, финский вратарь был испуган до смерти.

Хоккеист на тот момент выступал за «Сибирь». Генеральный менеджер новосибирцев вызвал его на беседу после завершения первого сезона за клуб в КХЛ. Сезона неудачного для Харри.

«Я подумал: «Подожди, неужели настало время уезжать?» Сердце быстро билось, когда я думал, конец ли это», — вспоминает Сятери. Сейчас он играет за сборную Финляндии на чемпионате мира — 2024. И в разгар турнира вспомнил свои годы в России.

Сезон-2019/2020, дебютный в «Сибири», выдался тяжёлым для Харри. Заболевание коронавирусом и последовавшая за ним слабая игра остались позади. Финн одержал лишь 20 побед в 43 матчах при коэффициенте надёжности 2,14 и 92,1% отражённых бросков. В плей-офф вратарь успел сыграть пять встреч, выиграв четыре из них при КН 1,45 и 96,1% ОБ.

Зная «русский способ управления», как выражается журналист Iltalehti Вильями Калмари, Сятери опасался худшего в отношении своего контракта. Было вполне реально, что его могли разорвать именно в этом месте, именно в это время.

«Да, там, в России, руководители клубов довольно влиятельные господа. В клубах тогда было «ветрено». У команды не было какой-то ужасно длинной плохой серии», — вспоминает Харри.

Но в те годы клубы КХЛ проявляли огромное нетерпение. Они хотели результатов здесь и сейчас и были готовы принимать ради них радикальные решения.

«Там вообще не умели работать на перспективу. Мы просто жили одним днём. Если бы сегодня что-то не сработало, то завтра всё было бы совсем по-другому», — говорит Сятери.

Харри Сятери Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но финскому вратарю удалось сохранить своё место в команде. Генменеджер неожиданно начал его подбадривать в своём офисе.

«К счастью, я оказался в положении, когда меняли не меня, а моих товарищей по команде», — продолжает Сятери.

«Ситуация была удручающей»

Игра в России стала для финна не просто уникальным опытом, но и, безусловно, экономически выгодным решением. В 2022 году вратарь по понятным причинам покинул Россию.

«В КХЛ Сятери щедро платили, — отмечает Калмари. — Сегодня он зарабатывает в Швейцарии лишь треть или максимум половину от того, что получал в России. А ведь Швейцария является одним из самых щедрых плательщиков в Европе».

«Да, в России я получал значительно больше, чем где-либо ещё в Европе», — заявляет Сятери.

Но уровень жизни в России для Харри оставлял желать лучшего.

«Ситуация была удручающей, и, несмотря на высокую зарплату, уровень жизни в России был несопоставим со Швейцарией», — пишет Iltalehti.

Особенно это было заметно в гостевых матчах.

«Было несколько городов, где нельзя было найти даже приличную гостиницу. Скуднее всего размещение было в Нижнекамске. В старом жилом доме работала гостиница. Наверное, она была построена в 1950-х годах, и с тех пор мало что изменилось.

Еда тоже была немного странной. Всегда приходилось перебарывать себя. Там были нормальные макароны и курица, но то, как это выглядело...» — недоумевает Сятери.

«В КХЛ было ощущение профессионализма»

Финн приезжал в КХЛ дважды. С 2014 по 2017 год Харри играл за «Витязь», с 2019-го по 2022-й — за «Сибирь». Что бы там ни было, Сятери с теплотой вспоминает эти шесть лет в России и отмечает, что хорошо провёл там время. А КХЛ в каком-то смысле была недалека от НХЛ.

«В КХЛ было ощущение профессионализма, когда мы на каждую выездную встречу отправлялись на своём самолёте. Обо всём позаботились, и мы останавливались в замечательных отелях, если только они были в городе.

В определённом смысле та работа была профессиональной, но в то же время было и что-то детское», — сказал Сятери, намекнув на проявления дилетантства в КХЛ.

Например, в статистике.

«В статистике отсутствовали сейвы, которые должны были быть. Иногда меня это раздражало. Но в то время там, наверное, просто какой-то чувак отмечал их на бумажке. Иногда он пропускал сейвы», — негодует вратарь.

Статистика, которая хуже реальности, звучит «дико» для Сятери, потому что даже с «бумажной статистикой» он показывал не менее 92,1% отражённых бросков в каждом из сезонов в «Сибири».

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«В то время КХЛ была довольно оборонительной лигой, особенно если ты был не в топовой команде. Тренеры настолько боялись пропустить, что уделяли внимание защите», — рассуждает Сятери.

«НХЛ — это суровый мир. Там много политики»

Сятери успел поиграть и в Северной Америке. В сезоне-2017/2018 он выступал за «Флориду», а кампанию-2021/2022 провёл в «Аризоне». Суммарно вратарь сыграл в НХЛ всего 15 матчей. Он трижды заезжал в Северную Америку, но каждый раз застревал в АХЛ.

«Да, это непростое дело. Даже выездные матчи не всегда влияли на решения. Это суровый мир. Во всех командах расходы на зарплату были доведены до верхнего предела. Если ты обходишься слишком дорого, возьмут кого-то подешевле. Там тоже много политики», — отмечает Сятери.

Голкипер также говорит о разнице, когда хоккеист пытается попасть в НХЛ в качестве звезды европейских лиг в свои 30+, а не в качестве многообещающего игрока в 20 лет. Он считает, что в Северной Америке сыграл достаточно хорошо, чтобы заслужить больше игрового времени.

«Думаю, мне удалось неплохо сыграть в НХЛ, но, возможно, я попал туда просто в неподходящее время и место», — размышляет Харри.

Харри Сятери Фото: Jeff Mcintosh/Zuma/ТАСС

Однако поездки в Америку Сятери также вспоминает с теплотой. Он может до конца жизни говорить, что играл в НХЛ.

«Для меня это важно, это согревает моё сердце. Ты можешь оказаться в затруднительном положении, если не сыграешь ни в одном матче. Теперь, когда я провёл несколько встреч и увидел, как там всё работает, у меня остались хорошие ощущения», — говорит Харри.

Голкипер позаботился о будущем, использовав деньги, которые заработал в НХЛ и КХЛ. Он говорит, что откладывал и инвестировал как можно больше, чтобы были запасы на будущее. И, как по учебнику, распределил свои инвестиции по разным местам. Помимо прочего, он купил несколько квартир в Тампере.

«У меня есть понемногу всевозможных инвестиций, есть вложения в фонды, акции и недвижимость. Все яйца не в одной корзине», — заключает Сятери.

Примечательно, что, вспоминая Россию, Харри не говорит ничего плохого. Где-то он покритиковал КХЛ, но сделал это добродушно. Да и лишний повод для КХЛ задуматься о том, над чем можно поработать и где можно стать лучше.

А почитать истории о мелочах, случающихся в нашей лиге и неизвестных широкой аудитории, всегда интересно.