Мощная селекция после провала в плей-офф. Теперь у «Динамо» нет слабых мест?

Какое-то время назад казалось, что на два главных «Динамо» страны отведена одна квота успеха. Пока хоккеисты делали «золотой» дуплет в КХЛ, футболисты тратили безумные деньги на трансферы, которые привели клуб к катастрофе. Когда в футболе появились нормальная структура управления и чёткая вертикаль власти, уже в хоккее началась эпоха дворцовых переворотов, которая выплёскивалась в СМИ инсайдами и набросами.

Но на этой неделе все динамовцы наверняка находятся в приятном предвкушении. Пока в футболе бело-голубые ожидают грядущий «золотой» матч, в хоккее «Динамо» проводит очень уверенную трансферную кампанию. В прошлом году москвичи усилились Никитой Гусевым, Седриком Пакеттом, Игорем Ожигановым, крепкими ролевиками — и это помогло выиграть регулярный чемпионат, но не помогло выиграть хотя бы один матч вне пределов первого раунда. Вместо радикальной перестройки клуб оставил на местах свой руководящий дуэт и теперь проводит донастройку состава.

Главная потеря «Динамо» в это межсезонье — уход капитана Андрея Миронова, да ещё и в «Спартак». Потеря это частично ещё и имиджевая: всё-таки это потеря человека, который уже давно ассоциировался с клубом. В чисто хоккейном плане заменить его призван Артём Сергеев, который давно вырос в одного из лучших чисто оборонительных защитников. В СКА его, судя по всему, сделали одним из виновников вылета во втором раунде, но после вылета того же Никишина Сергеев выполнял непривычные для себя функции в бригаде большинства. Здесь необходимости в этом не будет.

Ещё один домосед — Кирилл Адамчук: правда, на льду силового защитника порой заносит в грубость, но за надёжность его ценили в «Ак Барсе». Эти трансферы позволяют создать идеальный баланс леворуких и праворуких защитников, причём у клуба всё ещё есть роскошь держать в разных парах Менелла и Ожиганова. А ведь именно это амплуа особенно дефицитно на российском рынке, и этот баланс позволит «Динамо» разнообразить игру и в равных составах, и в большинстве, которое и так было неплохим.

Антон Слепышев Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Праворукость важна для «Динамо» ещё и в атаке. В прошлом году на левом фланге атаки играли Никита Гусев, Павел Кудрявцев, Максим Джиошвили — у всех был «неправильный хват», который тоже позволял сыграть в атаке похитрее. Конечно, Гусев не на контракте с клубом, но вряд ли его цель вернуться в НХЛ осуществится, а в обратном случае у него достигнута договорённость играть только в «Динамо». Теперь к этой компании присоединяется и Антон Слепышев, который тоже праворукий и тоже займёт место слева.

Было ясно, что Антон покинет ЦСКА, где провёл шесть сезонов, но «Динамо» в качестве претендента на форварда не всплывало вообще нигде. Надо отметить динамовский менеджмент, который провёл переговоры без всяких утечек, причём получил форварда по цене явно ниже рыночной. Что делать, ЦСКА надо чистить платёжку — и здесь мы увидели обмен в духе энхаэловского «future consideration» на игрока из системы МХЛ. «Динамо» получает форварда с высокой мотивацией, который даже ужался в зарплате после перехода и готов перезагрузиться на новом месте.

Интересное усиление и в линии центров. Помните ли вы ещё, как Артём Швец-Роговой играл за последний на данный момент созыв сборной на ЧМ? Увы, после рижской минуты славы центрфорварда настигла хроническая травма, которая не давала ему играть в хоккей: за три сезона нападающий с двойной фамилией провёл лишь 16 матчей в регулярке КХЛ, полностью пропустив позапрошлый сезон. Контракт с учётом этих условий Швец-Роговой получил солидный: по данным «СЭ», 30 млн рублей — однако в случае рецидива травмы он может быть расторнут.

Артём Михеев стал одним из игроков, которые не вписались в планы Игоря Ларионова в «Торпедо». В прошлом году форвард перешёл к Дэвиду Немировски в «Сибирь», который и наигрывал его в основе, но лучше всего заиграл уже после отставки канадца. Тройка Шашков — Михеев — Коротков была лучшим звеном новосибирской команды во второй половине сезона и на фоне аморфных лидеров давала и энергию, и скорость, и голы. После успешного чемпионата удержать Михеева было бы сложно, и он уехал в топ-клуб.

Резюмируя: теперь у бело-голубых есть линия защиты с чётким разделением праворуких и леворуких, атакующих игроков и домоседов. Топ-6 в случае возвращения Гусева выглядит сформированной — в неё в таком случае войдёт ещё и легионерская тройка, Слепышев и Дмитрий Рашевский. Нижние звенья обновлены, и сейчас клуб ведёт работу по обмену игроков, которые выпадали из боттом-6 в прошлом году. Проблема с глубиной состава, которая чувствовалась в этом году, должна быть решена прогрессом молодых Егора Римашевского и Игоря Чернышова. Проблема есть одна, но важнейшая — вратарская позиция.

Максим Моторыгин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В какой-то момент у «Динамо» были три вратаря, которые могли потянуть уровень КХЛ, но в итоге бело-голубые вылетели из плей-офф именно из-за того, что уступали в дуэли голкиперов Заку Фукале. Загадочно пропал из состава Константин Волков, который присел в запас после пары неудачных матчей и не получал шанса. Илья Коновалов сразу же после плей-офф лёг на операцию, но для него это был второй неудачный плей-офф подряд, ну а в «Адмирал» игрок ехать якобы не хочет. Максим Моторыгин вписался в игру хорошо, но делать ставку на вратаря после одного сезона в лиге — чудовищный риск.

И ведь вариантов-то у «Динамо» не так много. Если канадцы, американцы и словаки достойно закрывают позиции в поле, то лучшие вратари-легионеры, которых сюда теперь и калачом не заманишь, приезжали в Россию из «евротуровых» стран. Сильных североамериканских вратарей и в Европе нет, Адам Гуска из «Торпедо» не выглядит тем вариантом, который гарантированно сыграет лучше того же Коновалова.

Что тогда — искать в АХЛ Фукале номер два? С нынешними условиями это не так просто. Возможно, Моторыгин станет для «Динамо» своим «Набоковым»? Но тогда для этого нужна работа тренера вратарей — и здесь большая ответственность ложится на Артёма Яцкевича, который в прошлом сезоне доводил до ума молодых талантов из «Югры».

В общем, «Динамо» свою работу до конца не довело — но первые этапы межсезонья вышли впечатляющими и наверняка вселяющими оптимизм в фанатов. Дело за малым: не перечеркнуть это всё в следующем месяце.