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Канада — Словакия — 6:3, обзор четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею — 2024, видео голов

Канада мчит к защите титула! Словакия приняла вызов, но проиграла четвертьфинал
Максим Макаров
Канада мчит к защите титула!
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Дубль Ника Пола вывел «кленовых» в полуфинал.

Сборная Канады почти идеально прошла групповой этап, выиграв все семь матчей. Два раза очки были потеряны после того, как сами канадцы давали сопернику вернуться в игру: дали забить пять австрийцам в третьем периоде и два – чехам в самом конце основного времени матча. Словаки же испытали проблемы в группе, уступив шведам, немцам и латвийцам по буллитам. Зато удалось обыграть сборную США.

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Канадцы начали матч, как и подобает фавориту: уже на пятой минуте повели 2:0. Отличились Макканн и Дюбуа. А ещё могли несколько раз после закрыть вопрос о победителе уже в первой половине стартового отрезка. Но словаки ручки не сложили и быстро одну шайбу отыграли: Цегларик простреливал на дальнюю штангу, а защитник канадцев сыграл нерасторопно и срезал шайбу в свои ворота. Безумное начало должна была сменить рациональная тишь, но не тут-то было: команды продолжили играть без средней зоны, то и дело создавая опасные моменты. Однако до перерыва шайба больше не побывала ни в чьих воротах.

Отложено это было на старт второго периода, когда Бедард, молчавший в последних матчах, выложил прекрасную передачу на Ника Пола. Словаки темп и напор не сбавили, но удачи у них от этого не прибавилось – Биннингтон выручал. Однако в конце периода всё-таки команда Рэмзи «поднаелась» и полностью отдала инициативу родоначальникам хоккея, но сумела не пропустить четвёртую.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Канада
Окончен
6 : 3
Словакия
1:0 Макканн (Парэйко) – 02:45     2:0 Дюбуа (Байрэм, Таварес) – 04:15     2:1 Цегларик (Слафковски) – 07:56     3:1 Пол (Бедард, Гюнтер) – 23:48     4:1 Гюнтер (Пол, Хагель) – 46:20     5:1 Танев (Сиверсон, Мерсер) – 46:40     5:2 Келемен (Регенда) – 47:08     5:3 Гривик (Гудачек, Немец) – 56:57 (pp)     6:3 Пол – 59:10    

Уже со старта третьего периода команды показали – скучать не придётся. Три голевых момента за одну минуту. Вылилось это в четырёхминутное большинство Канады, которое реализовать не удалось. Зато потом «кленовые» выстрелили дуплетом – Гюнтер и Танев успешно сыграли на пятаке. Развалилась ли Словакия? Отнюдь. Келемен сразу же отыграл одну шайбу, а через минуту подопечные Рэмзи могли забить ещё раз, но не срослось. Зато получилось, когда получили большинство в формате «5 на 3». Но жирную точку поставил Ник Пол, который эффектным парашютом послал шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

6:3 – Канада выходит в полуфинал чемпионата мира. Надо отдать должное словакам, которые не стали закрываться на все замки в матче с лучшей сборной в мире и приняли атакующий вызов. Может быть, повлияли две пропущенные шайбы на старте, но заслуг это не умаляет. Команды устроили настоящий голевой карнавал, на который было приятно смотреть.

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