Канада мчит к защите титула! Словакия приняла вызов, но проиграла четвертьфинал

Сборная Канады почти идеально прошла групповой этап, выиграв все семь матчей. Два раза очки были потеряны после того, как сами канадцы давали сопернику вернуться в игру: дали забить пять австрийцам в третьем периоде и два – чехам в самом конце основного времени матча. Словаки же испытали проблемы в группе, уступив шведам, немцам и латвийцам по буллитам. Зато удалось обыграть сборную США.

Канадцы начали матч, как и подобает фавориту: уже на пятой минуте повели 2:0. Отличились Макканн и Дюбуа. А ещё могли несколько раз после закрыть вопрос о победителе уже в первой половине стартового отрезка. Но словаки ручки не сложили и быстро одну шайбу отыграли: Цегларик простреливал на дальнюю штангу, а защитник канадцев сыграл нерасторопно и срезал шайбу в свои ворота. Безумное начало должна была сменить рациональная тишь, но не тут-то было: команды продолжили играть без средней зоны, то и дело создавая опасные моменты. Однако до перерыва шайба больше не побывала ни в чьих воротах.

Отложено это было на старт второго периода, когда Бедард, молчавший в последних матчах, выложил прекрасную передачу на Ника Пола. Словаки темп и напор не сбавили, но удачи у них от этого не прибавилось – Биннингтон выручал. Однако в конце периода всё-таки команда Рэмзи «поднаелась» и полностью отдала инициативу родоначальникам хоккея, но сумела не пропустить четвёртую.

Уже со старта третьего периода команды показали – скучать не придётся. Три голевых момента за одну минуту. Вылилось это в четырёхминутное большинство Канады, которое реализовать не удалось. Зато потом «кленовые» выстрелили дуплетом – Гюнтер и Танев успешно сыграли на пятаке. Развалилась ли Словакия? Отнюдь. Келемен сразу же отыграл одну шайбу, а через минуту подопечные Рэмзи могли забить ещё раз, но не срослось. Зато получилось, когда получили большинство в формате «5 на 3». Но жирную точку поставил Ник Пол, который эффектным парашютом послал шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале ИИХФ.

6:3 – Канада выходит в полуфинал чемпионата мира. Надо отдать должное словакам, которые не стали закрываться на все замки в матче с лучшей сборной в мире и приняли атакующий вызов. Может быть, повлияли две пропущенные шайбы на старте, но заслуг это не умаляет. Команды устроили настоящий голевой карнавал, на который было приятно смотреть.