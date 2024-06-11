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Главные трансферные слухи, возможные переходы и обмены,11 июня 2024 года

К Шипачёву есть интерес — что будет дальше с его карьерой? Главные трансферные слухи КХЛ
Павел Панышев
К Шипачёву есть интерес
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Гусев по-прежнему не подписал контракт с московским «Динамо», но волноваться не стоит.

Продолжаем нашу традиционную еженедельную рубрику о главных трансферных слухах в КХЛ. В межсезонье тема переходов, обменов, подписаний новых контрактов всегда самая горячая. Новостей, как и прежде, достаточно, а свободных агентов на рынке хватает с избытком. Есть и хоккеисты с действующими соглашениями, чья дальнейшая судьба до сих пор не решена.

Где окажется Вадим Шипачёв?

По-прежнему продолжается трансферная сага вокруг центрального нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва. У игрока действующий контракт, решить вопрос с его трудоустройством при зарплате в 75 млн рублей не так просто, но клуб и представитель хоккеиста работают над этим вопросом. Например, предметный интерес к форварду проявляет минское «Динамо», а также «Амур». Особого желания перебираться в Хабаровск у Шипачёва нет, а вот вариант с Минском выглядит более реалистичным. Главное — договориться по деньгам, так как «зубры» не являются клубом-олигархом. Не будем забывать и про Вячеслава Войнова, которому тоже активно ищут новую команду.

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Почему «Ак Барс» не решает вопрос с Шипачёвым и Войновым? Главные трансферные слухи КХЛ
Почему «Ак Барс» не решает вопрос с Шипачёвым и Войновым? Главные трансферные слухи КХЛ

Почему Гусев никак не подпишет контракт с московским «Динамо»?

Болельщики московского «Динамо» начинают нервничать: про новый контракт Никиты Гусева говорилось давно, но на деле он по-прежнему не подписан. Однако сильно переживать не стоит, ведь крайний нападающий никогда не торопится и до последнего ждёт вариантов и предложений из НХЛ. Но мы понимаем, что на 99% Никита останется в столице России и продолжит выступать за бело-голубых. Тем более что все условия давно обговорены и согласованы, осталось лишь всё оформить официально и провести по трансферной базе КХЛ.

Никита Гусев

Никита Гусев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Михаил Мальцев сделал выбор в пользу «Спартака»

В начале июля должно быть объявлено о подписании нового двухлетнего контракта между нападающим Михаилом Мальцевым и «Спартаком». Форвард сделал абсолютно правильный выбор и не стал в очередной раз искать счастья в Северной Америке, памятуя о последних неудачных попытках. В столичном клубе Мальцев на ведущих ролях, его ценит тренерский штаб, получается показывать классный и результативный хоккей. Главное, чтобы травмы обходили стороной, а в остальном за хоккеиста и команду Алексея Жамнова можно только порадоваться. От этой сделки выиграют все.

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Прошло пять недель, а они без работы. Топ-5 свободных агентов в КХЛ

Эмилю Галимову активно ищут новый клуб

В нынешнем межсезонье сменит команду форвард Эмиль Галимов, чей контракт со СКА действует ещё целых два сезона. Мы знаем, что в армейской команде всё меняется очень стремительно, поэтому долгосрочные соглашения не являются гарантией стабильности. В СКА приняли решение о расставании с нападающим, но сделать это нужно грамотно, без ущерба для потолка зарплат. Разумеется, на улице Эмиль не останется, это сильный и опытный нападающий, но ситуация в чём-то схожа с той, в которой оказались Шипачёв и Войнов. Хотя у СКА всегда есть отходные пути, поэтому не удивимся, если Галимов в итоге окажется в ХК «Сочи», «Ладе» или «Витязе». Вот только соответствует ли это амбициям самого игрока?

Эмиль Галимов

Эмиль Галимов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Бурмистров отказался от перехода в «Витязь»

До сих пор не нашёл новое место работы нападающий Александр Бурмистров. В «Спартаке» хоккеиста практически наверняка не будет, новый контракт ему не предложен. По нашей информации, Бурмистровым интересовался «Витязь», однако сам хоккеист отказался от этого варианта, в свою очередь, желая продолжить карьеру в клубе из московского региона. Но сразу возникает вопрос: в каком? В ЦСКА и «Динамо» не возьмут, разве что трудоустраиваться в «Куньлунь», но в таком случае было бы гораздо легче согласиться на переход в «Витязь». Лучшие годы Бурмистрова позади, поэтому не стоит рассчитывать на топ-коллективы и огромную зарплату. Но опыт и мастерство никуда не делись, так что присмотреться к кандидатуре Александра тренерам стоит.

Кристиан Ярош вернётся в ЦСКА

Словацкий защитник Кристиан Ярош, в своё время обменянный из «Авангарда» в ЦСКА, а затем продолживший карьеру в «Северстали», вернётся в систему армейского клуба. Для коллектива Ильи Воробьёва это хорошее усиление для розыгрыша большинства: у словака мощный бросок и умение подключаться в атаку. Да, случались проблемы со здоровьем, но сейчас они позади, плюс армейцы проводят углублённое медицинское обследование защитника. Лишним этот хоккеист точно не станет, его навыки москвичам пригодятся. Особенно на дистанции.

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