Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные неограниченно свободные агенты в КХЛ, Гусев, Жафяров, Якупов, Прохоркин, Макеев, где продолжат карьеру

Прошло пять недель, а они без работы. Топ-5 свободных агентов в КХЛ
Сергей Емельянов
Главные неограниченно свободные агенты в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Один из них мечтает об НХЛ, а другие ждут лучших вариантов в России.

Спустя пять недель после открытия рынка свободных агентов многие именитые хоккеисты с российским паспортом до сих пор остаются без контракта в КХЛ. В нижепредставленный список можно было бы со спокойной душой добавить ещё и Вячеслава Войнова с Вадимом Шипачёвым, но по состоянию на текущий момент оба хоккеиста юридически связаны контрактными отношениями с «Ак Барсом», хотя казанский клуб в их услугах уже давно не заинтересован. А кто из игроков волен полностью распоряжаться своей дальнейшей профессиональной судьбой?

Материалы по теме
Почему «Ак Барс» не решает вопрос с Шипачёвым и Войновым? Главные трансферные слухи КХЛ
Почему «Ак Барс» не решает вопрос с Шипачёвым и Войновым? Главные трансферные слухи КХЛ

Никита Гусев

31-летний нападающий всё ещё не расстался с давней мечтой о покорении Северной Америки. Установивший новый рекорд результативности в минувшем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист надеется предпринять ещё одну попытку заиграть в НХЛ и будет ждать открытия межсезонья за океаном. При этом известно, что Гусев не собирается перебираться в Америку любой ценой. Никита не подпишет минимальный контракт, чтобы только покинуть Россию и совершить ещё один иностранный вояж. Гусев хочет получить солидный контракт, достойный игрока его статуса и его класса. И дело тут вовсе не в деньгах.

Подписание такого контракта будет означать, что на хоккеиста реально рассчитывают и знают, как будут его использовать, а не подписывают с расчётом – авось пробьётся, а там посмотрим. Если же Никита в срок до конца июля подобного предложения не получит, то продолжит карьеру в московском «Динамо», где его альянс с Алексеем Кудашовым уже всем доказал свою состоятельность и успешность. Иных вариантов продолжения карьеры в России игрок не рассматривает.

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Динамо» — об обещании Гусева: слова Никиты имеют под собой основания

Дамир Жафяров

Ещё несколько лет назад Дамир был одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке КХЛ, но в последнее время карьера игрока застопорилась. После неудачи в СКА Жафяров не смог раскрыть свой потенциал в «Ак Барсе», да и в «Авангарде» дела у хоккеиста не сложились. В каких-то отдельных матчах регулярки Дамир действовал довольно ярко, но это были слишком разовые явления.

В плей-офф же опытный игрок и вовсе растворился, не сумев забросить ни одной шайбы за два раунда. 30-летнему хоккеисту сейчас жизненно важно сделать правильный выбор в отношении нового клуба, иначе годом спустя в списке лучших свободных агентов фамилии Дамира может уже и не оказаться. Принцип инерции и памяти о былых заслугах вечно работать не будет.

Дамир Жафяров

Дамир Жафяров

Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Николай Прохоркин

Прошлый сезон Николай начал в «Сибири», но уже в декабре покинул команду, перебравшись в «Авангард» в результате обмена. Как сказал сам игрок: «Мои амбиции не позволили мне просто бороться за плей-офф, я хочу побороться за Кубок». Трофей Омск выиграть не сумел, а Прохоркин не убедил руководство команды предложить новый контракт. 30-летний форвард за время своей карьеры в КХЛ успел поиграть во многих топ-клубах, и вполне возможно, что в один из них Николаю теперь придётся вернуться, чтобы доказать свою состоятельность.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Прохоркина и Жафярова высказался о будущем нападающих

Алексей Макеев

32-летний нападающий провёл очень хороший плей-офф в исторический сезон для «Автомобилиста», набрав 11 очков в 17 матчах. Но дальнейшие пути игрока и екатеринбургского клуба разошлись. Уральцы были заинтересованы в сохранении хоккеиста, но не пришли с ним и его представителями к консенсусу по финансовым условиям. Сейчас же 32-летний форвард пребывает на рынке свободных агентов, но в его случае это не должно продолжаться вечно. Макеев провёл качественный плей-офф, показав, что он может быть полезен в главных матчах сезона.

Алексей Макеев

Алексей Макеев

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Наиль Якупов

Возвращение Якупова в Нижнекамск выглядело очень красивой историей, но продлилась она недолго. Начало сезона вышло бодрым, но травма смазала впечатление. В официальных матчах Якупов не выходил на лёд с 3 декабря 2023 года, когда сыграл в Казани с «Ак Барсом». По иронии судьбы именно этот клуб и является главным претендентом на Наиля сейчас. Взаимное желание сотрудничать у сторон действительно есть, но подписи под контрактом пока не поставлены.

Другие известные игроки без контракта в КХЛ в статусе НСА

Вратари: Александр Шарыченков, Иван Бочаров

Защитники: Богдан Киселевич, Альберт Яруллин, Виктор Антипин

Нападающие: Иван Телегин, Сергей Калинин, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Никита Сошников, Александр Бурмистров, Егор Аверин, Илья Каблуков, Артём Лукоянов, Станислав Галиев

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android