Прошло пять недель, а они без работы. Топ-5 свободных агентов в КХЛ

Спустя пять недель после открытия рынка свободных агентов многие именитые хоккеисты с российским паспортом до сих пор остаются без контракта в КХЛ. В нижепредставленный список можно было бы со спокойной душой добавить ещё и Вячеслава Войнова с Вадимом Шипачёвым, но по состоянию на текущий момент оба хоккеиста юридически связаны контрактными отношениями с «Ак Барсом», хотя казанский клуб в их услугах уже давно не заинтересован. А кто из игроков волен полностью распоряжаться своей дальнейшей профессиональной судьбой?

Никита Гусев

31-летний нападающий всё ещё не расстался с давней мечтой о покорении Северной Америки. Установивший новый рекорд результативности в минувшем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист надеется предпринять ещё одну попытку заиграть в НХЛ и будет ждать открытия межсезонья за океаном. При этом известно, что Гусев не собирается перебираться в Америку любой ценой. Никита не подпишет минимальный контракт, чтобы только покинуть Россию и совершить ещё один иностранный вояж. Гусев хочет получить солидный контракт, достойный игрока его статуса и его класса. И дело тут вовсе не в деньгах.

Подписание такого контракта будет означать, что на хоккеиста реально рассчитывают и знают, как будут его использовать, а не подписывают с расчётом – авось пробьётся, а там посмотрим. Если же Никита в срок до конца июля подобного предложения не получит, то продолжит карьеру в московском «Динамо», где его альянс с Алексеем Кудашовым уже всем доказал свою состоятельность и успешность. Иных вариантов продолжения карьеры в России игрок не рассматривает.

Дамир Жафяров

Ещё несколько лет назад Дамир был одним из самых лакомых кусочков на трансферном рынке КХЛ, но в последнее время карьера игрока застопорилась. После неудачи в СКА Жафяров не смог раскрыть свой потенциал в «Ак Барсе», да и в «Авангарде» дела у хоккеиста не сложились. В каких-то отдельных матчах регулярки Дамир действовал довольно ярко, но это были слишком разовые явления.

В плей-офф же опытный игрок и вовсе растворился, не сумев забросить ни одной шайбы за два раунда. 30-летнему хоккеисту сейчас жизненно важно сделать правильный выбор в отношении нового клуба, иначе годом спустя в списке лучших свободных агентов фамилии Дамира может уже и не оказаться. Принцип инерции и памяти о былых заслугах вечно работать не будет.

Дамир Жафяров Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Николай Прохоркин

Прошлый сезон Николай начал в «Сибири», но уже в декабре покинул команду, перебравшись в «Авангард» в результате обмена. Как сказал сам игрок: «Мои амбиции не позволили мне просто бороться за плей-офф, я хочу побороться за Кубок». Трофей Омск выиграть не сумел, а Прохоркин не убедил руководство команды предложить новый контракт. 30-летний форвард за время своей карьеры в КХЛ успел поиграть во многих топ-клубах, и вполне возможно, что в один из них Николаю теперь придётся вернуться, чтобы доказать свою состоятельность.

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Алексей Макеев

32-летний нападающий провёл очень хороший плей-офф в исторический сезон для «Автомобилиста», набрав 11 очков в 17 матчах. Но дальнейшие пути игрока и екатеринбургского клуба разошлись. Уральцы были заинтересованы в сохранении хоккеиста, но не пришли с ним и его представителями к консенсусу по финансовым условиям. Сейчас же 32-летний форвард пребывает на рынке свободных агентов, но в его случае это не должно продолжаться вечно. Макеев провёл качественный плей-офф, показав, что он может быть полезен в главных матчах сезона.

Алексей Макеев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Наиль Якупов

Возвращение Якупова в Нижнекамск выглядело очень красивой историей, но продлилась она недолго. Начало сезона вышло бодрым, но травма смазала впечатление. В официальных матчах Якупов не выходил на лёд с 3 декабря 2023 года, когда сыграл в Казани с «Ак Барсом». По иронии судьбы именно этот клуб и является главным претендентом на Наиля сейчас. Взаимное желание сотрудничать у сторон действительно есть, но подписи под контрактом пока не поставлены.

Другие известные игроки без контракта в КХЛ в статусе НСА

Вратари: Александр Шарыченков, Иван Бочаров

Защитники: Богдан Киселевич, Альберт Яруллин, Виктор Антипин

Нападающие: Иван Телегин, Сергей Калинин, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Никита Сошников, Александр Бурмистров, Егор Аверин, Илья Каблуков, Артём Лукоянов, Станислав Галиев