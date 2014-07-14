Раиль Якупов: боюсь, на казанский клуб ВХЛ будут ходить лучше, чем на «Ак Барс»

Экс-директор ДЮСШ «Нефтехимик», отец форварда «Эдмонтона» Наиля Якупова Раиль прокомментировал намерение «Ак Барса» заявить новый фарм-клуб в ВХЛ. Ожидается, что новая команда будет создана на базе молодёжного «Барса», а проводить домашние матчи в ВХЛ она будет в четырёхтысячном дворце спорта, где ранее выступал «Ак Барс».

«Идея перевода своих молодёжных команд на ступеньку выше — это хорошо, это неплохая идея, вот только почему клуб не пишет о том, по какой именно причине «Ак Барс» пошёл на такой шаг. А я скажу почему, потому что они не нашли общий язык ни с Нижнекамском, ни с Альметьевском, ни с кем! Я знаю ситуацию изнутри, и знаю её давно, до обнародования этого решения «Ак Барса». Но молодые парни одни не могут играть со взрослыми мужиками, в такой команде ВХЛ должен быть костяк из взрослых пацанов.

Другой момент, сейчас в Казани народ не очень сильно ходит на хоккей. А теперь болельщикам придется раздвоиться. И я боюсь, что у команды ВХЛ, составленной из местных воспитанников, через год, если они будут неплохо выступать, в чём я не сомневаюсь, посещаемость будет выше, чем у первой команды», — приводит слова Якупова «Бизнес Online».