Агент Панарина: Артемий мог бы зарабатывать больше в КХЛ, но ему нравится в НХЛ

Хоккейный агент, представляющий интересы форварда «Чикаго Блэкхоукс»в России, прокомментировал подписание своим клиентом нового двухлетнего контракта с клубом.«Панарин подписался на неплохие деньги. У того же Владимира Тарасенко те же цифры, но на более длительный срок. Может, Тарасенко даже больше рискует. Отыграв два года, Панарин сможет заключить ещё более выгодный длительный контракт, соответствующий другим лидерам „Чикаго“. Или вообще, например, вернуться в Россию, кто знает? Он бы мог приехать в КХЛ сейчас и заработать больше. Но самое главное, что он получает удовольствие от игры в НХЛ и не хочет что-то менять.Когда Панарин уезжал из России, ему предлагали очень приличные деньги — в разы больше по сравнению с контрактом новичка в «Чикаго». Вопрос был не в финансах, а в том, что он хотел получить удовольствие от игры в НХЛ. С учётом этого называть рискованным контракт на два года с «Чикаго» я бы не стал. Это же не обмен, когда хоккеиста ни о чём не спрашивают. На данный момент жизненная ситуация его устраивает, поэтому он ни чем не рискует», — цитирует Черных «Р-Спорт».