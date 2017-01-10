Кузнецов: 1000 очков Овечкина – грандиозная отметка и для клуба, и для страны

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победу своей команды в выездном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:1).«1000 очков Овечкина – это будет грандиозное достижение и для «Вашингтона», и для нашей страны. Что касается моего гола, то мне немного повезло. Я пытался выйти один на один, получив шайбу на входе в зону, и это получилось удачно. Сегодня мы хорошо играли, здорово действовал Холтби, который выручал в те моменты, когда соперник активизировался. Наша команда контролировала ход матча, хотя хорошие моменты были у обеих команд», — приводит слова Кузнецова официальный сайт «Кэпиталз».