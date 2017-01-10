Бекстрём: впечатляет то, как Овечкин исполняет бросок

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»высказался об игре своего одноклубника Александра Овечкина. Капитан столичной команды после матча с «Монреаль Канадиенс» (4:1) сравнялся по числу голов с Морисом Ришаром – у них по 544 шайбы. Также Овечкин остановился в шаге от отметки в 1000 очков на уровне НХЛ.«Впечатляет то, как он исполняет бросок. У него лучший кистевой бросок в лиге. Всё происходит быстро. С ним всегда интересно играть, потому что он способен в любой момент что-то создать. Овечкин очень опасен. Он умеет забивать с любой позиции. Это приносит удовольствие тем, кто играет с ним», — цитирует шведского хоккеиста официальный сайт НХЛ.