Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой дня назван голкипер «Виннипег Джетс», сыгравший на ноль в матче с «Калгари Флэймз» (2:0) при 28 отражённых бросках.Второй звездой стал форвард «Вашингтон Кэпиталз»с 3 (1+2) очками в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:1). Россиянин набрал 999-е очко в карьере и догнал Мориса Ришара по голам, разделив с ним 29-е место в истории лиги.Первой звездой назван голкипер «Флорида Пантерз»— его сухая победа над «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) позволила ему обойти Терри Савчака и занять 5-е место по количеству вратарских побед в истории лиги.