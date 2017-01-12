Бобарико: вместо отдыха перед Чехией женская «молодёжка» ехала в автобусе

Главный тренер женской молодёжной сборной России по хоккеюпрокомментировал победу над командой Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счётом 2:0.«Перед этой игрой у нас сбился распорядок дня. У команды практически не было отдыха после предыдущей игры: матч закончился в 22:35, а на следующий день — игра уже в 16:00. К тому же пришлось переезжать в другой город, так что вместо того чтобы отдыхать, команда ехала в автобусе. Девчонкам, конечно, было очень тяжело, но они молодцы.В первом периоде чешская сборная заставила поработать нашего вратаря, у них были опасные моменты, и по броскам они нас переиграли. Где было нужно, Лера выручила. В перерыве мы поговорили в раздевалке, и во втором периоде команда показала другой хоккей. Игроки проявили характер, завелись и забили два красивых гола, хотя могли забить и ещё. Третий период прошёл на нервах и на эмоциях. Пошли провокации со стороны сборной Чехии. Девчонки очень долго терпели все эти тычки от соперниц. Но в конце, когда они начали специально атаковать нашего вратаря, началась потасовка, которую спровоцировали чешки», — приводит слова Бобарико официальный сайт ФХР.