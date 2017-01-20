«Коламбус» уступил «Оттаве», Бобровский сделал 26 сэйвов

«Коламбус Блю Джекетс» проиграл на своей площадке «Оттава Сенаторс» со счётом 0:2 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.На 17-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Кайл Туррис, а на 37-й минуте форвард Райан Дзингел установил на табло окончательный результат. Голкипер «Коламбуса»отыграл весь матч и сделал 26 сэйвов. Несмотря на поражение «Коламбус» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, опережая «Вашингтон Кэпитэлз» по дополнительным показателям а «Оттава» находится на шестой строчке.