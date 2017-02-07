Бикелл, у которого выявили рассеянный склероз, планирует начать играть в феврале

Нападающий «Каролина Харрикейнз», у которого был диагностирован рассеянный склероз, рассчитывает вернуться в состав команды в феврале. 30-летний форвард не выходил на лёд с 30 октября.«Я чувствую себя хорошо, тренируюсь. Думаю, я всё ближе и ближе к возвращению. Планирую вернуться в состав после пятидневной паузы в играх. Когда я смогу сыграть — зависит от того, как дела у команды. Мне нравится видеть, что мы выигрываем. Если я буду нужен команде, то я готов. Если понадобится, с удовольствием проведу пару матчей в АХЛ, чтобы набрать форму и подготовить себя к возвращению в НХЛ», — приводятся слова Бикелла на официальном сайте НХЛ.