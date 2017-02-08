Бикелл: я буду играть в хоккей и вернусь в НХЛ

Форвард «Каролины Харрикейнз», прошедший курс лечения от рассеянного склероза, признался, что в ближайшее время намерен вернуться в НХЛ.«Прямо сейчас не всё идеально. Мне много людей позвонили, написали, что хотят приехать на мою первую игру после лечения. Конечно, она будет особенной после всего того, с чем мне пришлось иметь дело в последние пару месяцев. Я снова займусь тем, чем занимался всю свою жизнь. Я буду играть в хоккей и вернусь в НХЛ», – передаёт слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.