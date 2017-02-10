Андронов: думаю, что в этом году ЦСКА сильнее, чем в прошлом

Нападающий ЦСКАрассказал о подготовке к матчам плей-офф, а также подчеркнул, что, по его мнению, за последний год его команда стала сильнее.«Подготовка к плей-офф идёт в плановом режиме, но серьёзно готовимся в моральном плане к очередному забегу. Кто-то из ребят работает в сборной, а мы здесь. Все друг друга знают, поэтому никаких неудобств в сочетаниях нет. Осталось три матча в «регулярке», и мы будем выходить на каждую игру побеждать, а там как получится. Не знаю, есть ли смысл верить в примету про победителя «регулярки». Не думаю, что мы проиграли из-за того, что заняли первое место.Без разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф. Надо искать перед плей-офф свою игру, которую мы будем показывать. Стоит ли особняком матч со «Спартаком»? Это историческое противостояние, будет своеобразная атмосфера, отличная от других матчей. Прошлогоднюю подготовку к плей-офф уже не помню. Это было очень давно. Сильнее ли ЦСКА в этом году, чем в прошлом? Трудно сказать. Я думаю, что сильнее», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.