Крикунов: в «Автомобилисте» Голышев обычный игрок, а в сборной на эмоциях играет

«Начали мы тяжело. У „Металлурга“ было несколько моментов, но Ваня на последнем рубеже сыграл хорошо. Ещё и гол в меньшинстве пропустили, но, слава богу, потом забили, и потихоньку пошло, раскатились. Пришлось звенья поменять, подгонять всё время. У нас, к сожалению, Кивистё приехал из сборной в не очень хорошем состоянии, сразу допустил две грубейших ошибки. Пришлось это звено сделать четвёртым, там им было полегче, и они забили один гол.
Ожидал ли, что Голышев так покажет себя в сборной? Там эмоции, колоссальное желание. Эти эмоции спадают, а мастерства не совсем достаточно, чтобы играть не в полную. Получается, в клубе он обычный игрок, а в сборную приходит и играет. Ну и, конечно, у него там помощники были не совсем плохие, если скромно говорить», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.
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