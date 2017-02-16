СКА и «Сочи» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и «Сочи» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск.
Состав СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Ковальчук — Дацюк — Кетов, Яковлев — Белов;
Гусев – Шипачёв — Дадонов, Хафизуллин – Херсли;
Мозес – Коскиранта — Барабанов, Зуб – Зубарев;
Широков — Прохоркин — Каблуков, Рыков – Дергачёв.
ХК «Сочи»:
Барулин (Шикин);
Крикунов – О’Делл – Костицын, Александров — Пепеляев;
Падакин – Максвелл – Петерссон, Фантенберг — Воробьёв;
Левицкий– Мерескин – Захарчук, Мамкин — Кузнецов;
Медведев – Точицкий – Морозов, Томилин.
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