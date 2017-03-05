Соботка: на старте серии с «Ак Барсом» шансы 50/50

Форвард «Авангарда»прокомментировал выход омской команды во второй раунд плей-офф.«Мы очень рады одержать победу в серии. Противник был непростой. Мы играли единой командой, следовали тактическому плану и отрабатывали все 60 минут игрового времени. Конечно, Доминик отлично играл, выручал нас. Всё это и стало залогом победы. Готовимся к Казани. В предыдущих сезонах у меня были травмы. И я рад, что сейчас могу помогать команде в играх на вылет. Стараюсь играть на сто процентов в каждом матче и приносить максимум пользы.Всегда сложно приезжать и адаптироваться к маленькому льду. Они активно начали, грамотно действовали с шайбой. Можно сказать, что мы не совсем были готовы к этому. И они выиграли третий, а затем и четвёртый матч на своей площадке. Ничего не поделать, нам пришлось перестраиваться.С Казаковым мне даже довелось поиграть в одном звене. А вот про Ткачёва не знал. В целом для любого игрока важно выступление в плей-офф. Если взять Дэвида Бута и Михаила Григорьева, им тоже было важно доказать кое-что бывшей команде. В играх на вылет стараешься максимально проявить себя. Казаков забил нам пять голов, чем, естественно, нас не обрадовал. Ребята молоды, у них вся карьера впереди. Ткачёв несколько раз ударил меня, но это плей-офф, и я к такому готов. Я сказал ему, что при необходимости могу и подраться. Молодые ребята в таких случаях два раза подумают, прежде чем повторять. Для драки нужно быть в хорошей физической форме. Решающая игра была 4 марта во Владивостоке, мы выиграли её и вышли в следующий раунд. А победив в Омске со счётом 6:0, мы показали, что являемся единой командой, и, если чётко следуем плану на игру, можем решать серьёзные задачи.Серия с «Ак Барсом»? Нужно быть лучше. Это касается как зоны защиты, так и зоны нападения. Всем ясно, что это очень хороший соперник, демонстрирует своё мастерство на протяжении многих лет в КХЛ. На старте серии шансы всегда 50/50. У нас тоже классная команда. Если будем играть по максимуму, сможем их победить», — цитирует игрока официальный сайт клуба.