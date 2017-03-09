Защитник «Локомотива» Рафиков дисквалифицирован на один матч и оштрафован

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК «Локомотив» Рушана Рафикова наказание по правилу 540 б (атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.3.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
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