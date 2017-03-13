«Эдмонтон» проиграл «Монреалю», потерпев третье поражение подряд

«Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс», проиграв третий матч подряд. Первый и второй периоды получились нерезультативными — была заброшена всего одна шайба, автором которой на 25-й минуте стал Милан Лучич. «Эдмонтон» сохранял этот минимальный перевес до 54-й минуты, пока Пол Байрон не сравнял счёт. Через минуту Алекс Гальченюк вывел «Монреаль» вперёд. За минуту до конца матча Пол Байрон забросил третью шайбу своей команды, а через 40 секунд окончательный счёт установил Макс Пачьоретти. Третья и четвёртая шайбы были заброшены в пустые ворота «Эдмонтона».