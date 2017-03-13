Лучич: конкуренты сейчас выигрывают свои матчи, «Ойлерз» — нет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Тяжело проглотить такое поражение, учитывая, что ещё в начале третьего периода мы контролировали игру. В конце концов, мы все верим в себя и в то, что приносило нам успех в этом сезоне. Нам некогда впадать в уныние или начинать жалеть себя. Мы не можем рассчитывать на то, что другие команды будут делать нашу работу за нас. Конкуренты сейчас выигрывают свои матчи, мы, к сожалению, нет», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.