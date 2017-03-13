Павелски, Бернье и Э. Карлссон — три звезды недели в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшей игровой недели.1., нападающий «Сан-Хосе Шаркс». Стал лучшим снайпером недели, набрав 6 (5+1) очков в четырёх играх, и помог своей команде одержать три победы.2., вратарь «Анахайм Дакс». Выиграл все три матча недели, отразив 94,8 % бросков и пропуская в среднем по 1,62 шайбы за игру. Один матч сыграл на ноль.3., защитник «Оттавы Сенаторз». Стал лучшим бомбардиром недели среди защитников, набрав 6 (2+4) очков в четырёх матчах, и помог своей команде одержать четыре победы.