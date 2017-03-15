Хедман: «Тампа» сейчас должна играть так, как будто каждый матч — седьмой

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»рассказал о настрое команды на концовку регулярного чемпионата. «Молнии» одержали восемь побед в последних 11 матчах и отстают от зоны плей-офф на одно очко.«Мы сейчас там, где мы есть. Этого уже не изменить. В лиге много хороших команд, мы хотим быть в зоне плей-офф и считаем, что там наше место. Но мы оказались в нашей нынешней ситуации не просто так. Есть несколько причин, которые могут объяснить это. В течение года мы играли не очень стабильно. В команде было много травм. До последнего времени нам не удавалось играть в командный хоккей. Надеюсь, что мы попадём в плей-офф. Но есть много других команд, которые стремятся к тому же. Мы должны сейчас играть так, как будто каждый матч для нас седьмой», — приводятся слова Хедмана на официальном сайте НХЛ.