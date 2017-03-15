Холтби: для «Вашингтона» был тревожный звонок, нам нужна стабильность

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз»поделился мнением о четырёхматчевой серии поражений команды, которая завершилась после игры с «Миннесота Уайлд» (4:2).«Такая серия — тревожный звонок для нас. Хорошо, что он прозвучал. Я уже говорил о том, что у нас есть характер и сегодняшний матч может стать первым шагом в правильном направлении, но это только один шаг. Для того чтобы добиться успеха, нужна стабильность, и мы должны сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.