Оши: принял решение бросать Бобровскому между щитков в последний момент

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»после победы над «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 Б) рассказал о своём исполнении штрафного броска.«Изначально я не планировал бросать Бобровскому между щитков, но в последний момент кое-что разглядел и сразу принял такое решение. К счастью, больше нам голов и не потребовалось, поскольку в наших воротах Холтби плотно захлопнул дверь. Послушайте, я тренирую эти буллиты с 10-летнего возраста. Сейчас мне 30. За 20 лет практики нужно же было чему-то научиться», — передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.