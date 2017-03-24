Стэмкос: я разговаривал со многими игроками, и все хотят поехать на Олимпиаду

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной Канадысообщил, что все игроки НХЛ сходятся во мнении, что лига должна отпустить своих хоккеистов на Олимпиаду 2018 года.«Я могу говорить только за себя, но моё мнение может немного отличаться от других, потому что у меня не получилось поехать в Сочи из-за травмы. Я очень хочу на Олимпиаду в Пхёнчхан. Я разговаривал со многими игроками, и ещё ни один не сказал, что не хочет получить шанс представлять свою страну на Играх.Знаю, сейчас эта тема везде обсуждается, но игроки были единодушны в своём мнении с самого начала и не скрывали, что хотят иметь такую возможность, которая может быть один раз в жизни. Никогда заранее не знаешь, сколько у тебя будет шансов представлять страну на уровне Олимпиады», — цитирует Стэмкоса ESPN.