В «Сарыарке» не платят премии и досрочно расторгли контракты некоторых игроков

Как стало известно «Чемпионату», карагандинская «Сарыарка» не выплачивает игрокам обещанные премиальные за выход команды во второй раунд плей-офф ВХЛ. С рядом хоккеистов по инициативе клуба контракты расторгнуты ранее установленного срока, до 30 апреля 2017 года. Таким образом, апрельская зарплата им выплачена тоже не будет.Отметим, что в первом раунде плей-офф «Сарыарка» обыграла чеховскую «Звезду» (4-1 в серии), а затем карагандинцы уступили «Зауралью» (2-4) и выбыли из борьбы за трофей.Команду уже покинул бывший главный тренер Вадим Епанчинцев, который в ближайшее время официально возглавит «Спартак».