«Аризона» обыграла «Вашингтон», Бурмистров оформил дубль

В составе «Аризоны» дублями отметились Александр Бурмистров (14-я и 38-я минута) и Кристиан Дворак (8, 34), ещё по голу забили Джош Джурис (10) и Питер Холланд (51). За «Вашингтон» шайбы забросили Никлас Бекстрём (22), Даниэль Винник (32) и Джастин Уильямс (51).
Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 17 и 18 минут соответственно.
Видео первого и второго голов Бурмистрова можно посмотреть на странице «Аризоны» в «Твиттере».