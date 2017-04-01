Бурмистров: чтобы остаться в НХЛ, есть только один способ – хорошо играть

Нападающий «Аризоны Койотс»после матча с «Вашингтоном» (6:3) прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который завершается после окончания нынешнего сезона.«Мне очень нравится в «Аризоне». Есть только один способ здесь остаться: для этого нужно показывать хорошую игру, быть заметным на льду», — приводит слова Бурмистрова Arizona Sports.В стан «Койотс» россиянин перебрался в начале января, когда «Виннипег» выставил Александра на драфт отказов. В 22 матчах за «Аризону» на счету Бурмистрова 11 (3+8) очков. Его действующий контракт ($ 1,5 млн за сезон) истекает 1 июля, после чего нападающий может стать ограниченно свободным агентом.