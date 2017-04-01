Тротц: в первом периоде «Вашингтон» был настоящим барахлом и мусором

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц подвёл итоги выездного матча с «Аризоной Койотс» (3:6), в котором у «столичных» прервалась серия из шести побед.

«Первый период был худшим периодом за всё то время, что я руковожу «Вашингтоном». Мы были настоящим барахлом, мусором. Ничего не получалось, игра абсолютно не клеилась, а у соперника было 11 голевых моментов за 20 минут! Дело здесь не во вратаре, которого я заменил, это касается всей группы хоккеистов. Из этого матча мы ничего положительного извлечь не можем. В Коламбусе в воскресенье надо начинать с нуля», — приводит слова Тротца агентство АР.