Чистяков: игра с Финляндией получилась вязкой, но девчонки молодцы

Главный тренер женской национальной сборной Россииподвёл итоги после выигранного матча с командой Финляндии на групповом этапе ЧМ (2:1).«Игра получилась вязкая, но девчонки молодцы: терпели и чётко выполняли нашу установку. Да, пропустили совсем необязательный гол, тем не менее нашли в себе силы, выстояли, выдержали и отыгрались. А в самой концовке, наконец, реализовали большинство. Мы много работаем над этим компонентом, пока получается не всё, плюс финки были очень организованны в обороне.Когда мы вышли вперёд и осталось меньше минуты до конца матча, сказали команде, что, во-первых, необходимо продолжать действовать так же и не отходить от тактической схемы, а во-вторых, главное – нельзя удаляться, потому что удаление в случае чего могло перенестись уже на овертайм», — цитирует Чистякова официальный сайт ФХР.