Шибанова: на матч с США хорошо настраиваемся, играть будем больше от обороны

Защитник женской национальной сборной Россииподелилась эмоциями после победы над Финляндией (2:1) в матче группового этапа ЧМ.«Сегодня была хорошая игра, мы готовились к ней и знали, что будет тяжело. Было много игры в меньшинстве, но команда выстояла и постаралась полностью выполнить установку тренерского штаба. В итоге реализация большинства помогла одержать победу. Мы наигрывали подобные ситуации на тренировках, и в концовке встречи получилось разыграть так, как мы задумывали. После второй пропущенной шайбы соперник снял вратаря, мы старались выбрасывать шайбу из зоны, чтобы не было пробросов, и время шло быстрее.На матч против США настраиваемся хорошо. Ещё посмотрим их игру, разберём моменты. Наверное, будем действовать больше от обороны и стараться играть на контратаках», — приводит слова Шибановой официальный сайт Федерации хоккея России.