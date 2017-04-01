Смоленцева: американки играют быстро, нужно крутить головой на 360 градусов

Нападающий женской национальной сборной Россииподвела итоги после матча с Финляндией на групповом этапе ЧМ (2:1).«Как забросила победную шайбу? Получила хорошую передачу, ворота были пустые, в том моменте тяжелее было промахнуться. После того, как мы вышли вперед, сумели сдержать атаки соперника. Мы уже не первый год играем, знаем, как надо действовать. Где-то тренер подсказал девчонкам, что не нужно бежать вперёд сломя голову, а следует строго действовать в обороне и тихонечко выбрасывать шайбу. В итоге всё так и получилось. Люда Белякова даже могла забить в пустые ворота.В моменте с нашей незасчитанной шайбой была борьба, меня толкнули на вратаря, был контакт. В итоге взятие ворот отменили. Судьям, конечно, виднее.Вообще на чемпионате мира интересно играть с любым соперником, завтра матч против США. Я поиграла полгода в Женской хоккейной лиге в Америке и могу сказать, что будет интересно. Они очень быстрые, так что головой надо будет крутить на все 360 градусов», — цитирует Смоленцеву официальный сайт ФХР.