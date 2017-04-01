Гаврилова: в матче с Финляндией мы заслужили гол и довели матч до победы

Нападающий женской национальной сборной Россииподелилась впечатлениями после победы над Финляндией в матче группового этапа ЧМ.«Первые десять минут матча были очень сложными. Мы ожидали, что финки навалом пойдут на нас, они обычно очень активно начинают. Тренер дал установку выдержать первую десятиминутку и играть прежде всего дисциплинированно. Думаю, у нас это получилось.Когда вышли вперёд, там оставалось чуть больше 40 секунд, психологическое преимущество было уже на нашей стороне. Конечно, часто секунды решают исход матчей, но, на мой взгляд, в третьем периоде мы доминировали и поддавливали соперника, поэтому заслужили этот гол и после него психологически уверенно закончили игру», — цитирует Гаврилову пресс-служба ФХР.