Чистяков: в матче с американками не хватило в первую очередь концентрации

Главный тренер женской сборной Россиипрокомментировал разгромное поражение от сборной США (0:7) на групповом этапе ЧМ-2017.«В сегодняшнем матче мы провалились в концовках периодов: второго, третьего. Хотя предупреждали девчонок, что не нужно сейчас лететь, сломя голову. Не хватило в первую очередь концентрации. Где-то эмоции перехлестнули: всё-таки не забросили ни одной шайбы, а в подсознании у игроков есть спортивное самолюбие, хотелось забить гол престижа.Вот и получилось, что три нападающих полетели забивать, и быстрая передача соперника вразрез привела к шайбе в наши ворота. Ключевой момент – индивидуальное мастерство хоккеисток, здесь оно решило многое. Когда игрок обыгрывает один в один, лучше катается и в целом мобильнее, это весомые аргументы, которые склоняют чашу весов», – цитирует тренера официальный сайт ФХР.