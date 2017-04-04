Чистяков: девчонки перегорели в матче с Канадой

Главный тренер женской сборной Россиипрокомментировал разгромное поражение от канадок (0:8) в матче группового этапа ЧМ-2017.«Нам сейчас стоит посидеть и крепко подумать, проанализировать допущенные ошибки, моменты, в которых мы уступаем и недорабатываем. Завтра у команды ключевой матч против сборной Германии.На игру против Канады девчонки хорошо настраивались. Наверное, в какой-то степени перегорели, хотя все старались. В первом периоде при счёте 0:0 у нашей команды был выход один на один, который не получилось реализовать. А потом случился провал: пропустили четыре гола в течение пяти минут, и это повлияло на конечный исход игры.Основная ошибка в том, что игроки теряют концентрацию. В какой-то момент эмоции перехлёстывают, девчонки начинают лететь вперёд без оглядки, из-за чего мы получаем контратаки и пропускаем шайбы», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.