Кутюр: врачи и стоматологи «Нэшвилла» спасли мне зубы

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс»рассказал о своей травме после попадания шайбы в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».«Я хочу играть. На сегодня всё складывается хорошо. Я тренируюсь, чувствую себя нормально. Посмотрим, что будет завтра.Я сразу же пошёл в раздевалку «Нэшвилла». Их врачи и стоматологи отлично поработали. По сути, они спасли мне зубы. Но для этого им пришлось их с места на место переставлять. Это понятно, от удара шайбы они все сместились. Но они отлично справились и спасли их. Потом я отправился в больницу Вандербильта. Там был специалист, который установил специальную пластину на зубы. Они все были повреждены. Многие зубы придётся удалять, когда закончится сезон», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.