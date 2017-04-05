Чистяков: будем выходить и сражаться, пусть и за пятое место ЧМ-2017

Главный тренер женской сборной Россиипрокомментировал поражение от немок (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2017.«К сожалению, команда не выполнила установку на игру. С одним забитым голом трудно рассчитывать на победу. Не смогли достучаться до девчонок, что надо лезть вперёд и наглее играть перед чужими воротами. Было очень много индивидуальных действий, хотя призывали хоккеисток играть в передачу и сражаться друг за друга. Увы, не получилось.Чемпионат продолжается, будем выходить и сражаться, пусть и за пятое место. Никаких упаднических настроений в команде нет. Будем биться», – цитирует тренера официальный сайт ФХР.