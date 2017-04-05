Хоккеистки сборной России проиграли Германии в 1/4 финала ЧМ-2017

Женская сборная России по хоккею не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира 2017 года. В четвертьфинале россиянки уступили команде Германии со счётом 1:2.Россиянки вышли вперёд на 3-й минуте после гола Анны Шохиной. На 35-й минуте счёт сравнялся — отличилась Керстин Шпильбергер. Победу немкам принёс бросок Мари Деларбре на 50-й минуте.За выход в финал немецкие хоккеистки поборются с командой США.1:0 — Шохина (Штарёва, Дергачёва), 02:36.1:1 — Шпильбергер (Цорн, Фигерт), 34:44, больш.1:2 — Деларбре (Граив, Шпильбергер), 49:12.В другом четвертьфинальном матче женская сборная Финляндии забросила четыре безответных шайбы в ворота команды Швеции. В полуфинале финнки сыграют с канадками.