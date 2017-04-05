Каменский: конечно, санкции против Овечкина будут

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря на запрет НХЛ.
«Много правил и в НХЛ, и в самом клубе, и дело не только желании самого Овечкина. Ему самому придётся выбирать, он – человек свободный, запретить никто не может. Вопрос только в последствиях.
Санкции, конечно, будут. Если человек уходит с работы, то его ждёт выговор, а может, и увольнение. Без игроков НХЛ олимпийский турнир очень потеряет. Интересно увидеть на Играх сильнейших игроков, ведь Олимпиада – это главный турнир, самый яркий, такой праздник для болельщиков. И без энхаэловцев он много потеряет», — цитирует Каменского «Национальная служба новостей».
>>> Овечкин против решения НХЛ, а ЦСКА — за возвращение россиян из Америки