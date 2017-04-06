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Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

6 апреля 2017, четверг. 09:09. Хоккей
НХЛ определила лучших игроков дня.

1. Брэйден Холтби, вратарь «Вашингтон Кэпиталз». Оформил «сухарь», отразив 24 броска в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) и помог своей команде второй раз подряд выиграть регулярный чемпионат НХЛ.

2. Робин Ленер, вратарь «Баффало Сэйбрз». Отразил 31 бросок и помог своей команде обыграть «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1.

3. Евгений Кузнецов, нападающий «Вашингтона». Набрал 2 (1+1) очка в победном матче с «Рейнджерс» (2:0).

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз Брэйден Холтби Евгений Кузнецов — хоккей
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