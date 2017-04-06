Горалкова: жаль, что в ЖХЛ всего семь клубов, нужно увеличивать число команд

Защитник красноярского клуба «Бирюса»поделилась мнением о выступлении своей команды, которая заняла четвёртое место в чемпионате страны.«В целом считаю, что сезон в ЖХЛ для меня прошёл неплохо, наша команда заняла четвёртое место, а задача руководства была попасть как минимум в четвёрку. Конечно, могли сыграть лучше, но это хоккей – где-то нам просто не повезло, не удалось заработать очки.Я надеюсь, что команда довольна моим выступлением в этом сезоне и захочет продолжить работу со мной в дальнейшем. А я в свою очередь буду делать всё, что могу.Здорово, что в этом году лига добавила по игре с каждой командой, жаль только, что выступают всего семь клубов. Надеюсь, в дальнейшем она будет развиваться, увеличится как количество команд, так и количество сильных игроков. Мне нравится играть в ЖХЛ, и я хочу, чтобы она становилась лучше для нас!» — цитирует Горалкову пресс-служба ЖХЛ.