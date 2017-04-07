Чистяков: женская сборная России заняла не своё место на ЧМ-2017

Главный тренер женской сборной Россииподвёл итоги ЧМ-2017 — пятое место. Россиянки победили шведок — 4:3 Б.«Когда команда уступала 0:2, сделали рокировки в составе и, я считаю, достучались до девчонок, нашли в перерыве нужные слова, привели примеры, что такие матчи вытаскиваются, нужно только проявить волю и характер.Во втором периоде было много удалений. Где-то мы не соблюдали игровую дисциплину, некоторые же были просто непонятно за что. Момент с четырёхминутным удалением Лены Дергачёвой трактовали как колющий удар, она там шла в обводку, подняла клюшку на уровень пояса, и в этот момент в неё въехала защитник шведок не плечом, а животом. Отсюда получилась такая ситуация. Ну и конечно же, игроки не могут выплёскивать свои эмоции на площадке после свистка, их нужно выплёскивать перед чужими воротами.В воротах сегодня начинала играть Маша Сорокина, но у неё не совсем удачно пошла игра. Надо было встряхнуть команду и что-то предпринимать, поэтому поставили Надежду Александрову, которая помогла вытащить этот матч. Очень хорошо себя проявила сегодня Фануза Кадирова, забила нужный гол. А по поводу её заброшенного буллита мы просто сказали: иди и сама себе дари подарок на день рождения.Если говорить в целом о турнире, неровно прошли его и заняли не своё место. Рассчитывали попасть в четвёрку и бороться за медали, но не всё получилось. Тем не менее выводы сделаны. Спасибо девчонкам, которые сегодня сражались, проявили характер и вытащили тяжелейший матч», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.